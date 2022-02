Santiago Ormeño fue uno de los jugadores más criticados de la Selección Peruana después del partido frente a Ecuador, duelo en el que no le fue muy bien al delantero del Leon FC. Muchos hinchas pidieron a Ricardo Gareca que ya no lo convoque más y hasta que no encajaba en el equipo. En esa línea, el respaldo por parte de los integrantes de la ‘bicolor’ no tardó y demostraron que son una familia. Todo esto quedó más claro en redes sociales por el cumpleaños de Santiago Ormeño.

+ Gianluca Lapadula podría jugar la 'Serie A' gracias a la justicia Italiana

+ Guerrero sobre los golpes a Lapadula: "Así como te pegan, tienes que saber cubrirte"

+ Hay un jugador por el que Alianza Lima no se retira del mercado

Este viernes 4 de enero es el cumpleaños de Santiago Ormeño y los jugadores de la Selección Peruana saludaron al futbolista por las redes sociales. En el caso de Renato Tapia, que dejó una de las frases más alentadores, publicó: “Feliz cumpleaños wey, nadie sabe de los que estás hecho, pronto callarás muchas bocas. Vamos arriba que nos vemos pronto”, fueron las palabras del ‘capitán del futuro’.

Otro jugador quien también saludó y apoyó a Santiago Ormeño fue Luis Advíncula, quien dio la asistencia a Edison Flores para el gol frente a Ecuador. El lateral derecho de Boca Juniors publicó: “Feliz cumpleaños carnalitoooo, lo mejor siempre wey, se te quiere un chingo”, puso en sus redes sociales ‘Bolt’, etiquetando a el delantero.

Finalmente, Sergio Peña no se quedó atrás y también alentó a Santiago Ormeño y saludó por su onomástico al delantero del Leon FC: “Feliz cumpleaños carnal. Disfruta mucho, nos vemos pronto hijo de la chin…”, agregó el futbolista del Malmö de Suecia, con una foto junto a ‘Santorme’ entrenando con la Selección Peruana.

¿Cuándo juega Perú ante Uruguay y Paraguay?

Programado para enfrentar a Uruguay y Paraguay en la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas, Perú se juega su pase al Mundial Qatar 2022 primero de visita y luego de local. Midiéndose ante Uruguay el jueves 24 de marzo en el estadio Centenario, cerrará ante Paraguay el martes 29 en el estadio Nacional.