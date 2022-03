Ricardo Gareca ha dejado huella en la Selección Peruana, pues ha regresado a la bicolor a un Mundial después de 36 años y logró un subcampeonato después de mucho tiempo con la ‘blanquirroja’. El estratega argentino se ha ganado el cariño y respeto de un gran porcentaje de los hinchas del 'equipo de todos’ quienes tienen la fe intacta de que el ‘Tigre’ volverá a estar en una Copa del Mundo con sus dirigidos.

Tras una encuesta hecha por Ipsos para el diario El Comercio, Ricardo Gareca ha tenido gran aceptación entre los hinchas peruanos, el 90% peruanos dieron el ok en lo que lleva el ‘Tigre’ con la ‘bicolor’, otro 5% desaprobó la gestión del argentino y finalmente un 5% no prefirió no decir nada. Sobre llegar al Mundial un 81% dijeron estar seguros de que eso pasaría con la ‘blanquirroja’.

La afición peruana cree mucho en la ‘blanquirroja’, pues si bien no le ganamos a Uruguay en el estadio Centenario de Montevideo desde 1981, un 55% está segura de que los dirigidos por Ricardo Gareca darán el golpe y lograrán traerse los 3 puntos, un 32% cree que rescatarán un punto y un mínimo grupo de 5% confirma la derrota de la ‘bicolor’.

Finalmente, en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, la Selección Peruana enfrenta a Paraguay en el estadio Nacional de Lima y la gente aseguró con un 69% que la ‘blanquirroja’ se llevará la victoria, otro 19% confía en un empate, mientras que un 5% dijo que los ‘guaranís’ derrotarían a la ‘bicolor’ en ese encuentro por las Clasificatorias.