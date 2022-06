Con André Carrillo, Christian Cueva y Yoshimar Yotún, la Selección Peruana viene trabajando en España para lo que será el partido amistoso que tendrán frente a Nueva Zelanda este domingo 5 de junio a las 10:30 am (hora peruana) en el estadio RCDE Espanyol.

Este compromiso se dará previo al cotejo entre los dirigidos por Ricardo Gareca frente a un representante del continente asiático, que podría ser Emiratos Árabes Unidos o Australia. El partido se celebrará en Rayán, Qatar, y las sensaciones eran las mejores en las prácticas de la Selección Peruana, hasta hoy.

En la sesión de entrenamiento de este viernes 3 de junio, se viralizó un video en el cual un periodista peruano, Silvio Valencia, interfirió en las prácticas, a lo que los jugadores de la ‘Bicolor’ reaccionaron, siendo Yoshimar Yotún quien habló por todos.

“Ya ni una broma aguantas” dijo uno de los seleccionados al reportero, quien siguió hablando para que finalmente el volante de Sporting Cristal le diga: “Cállate la boca que estamos trabajando”, subiendo así los decibeles al enfrentamiento verbal.

No cabe duda alguna que este video dará la vuelta en territorio nacional, pues algunos indican que el periodista quiso ocasionar unos entre dichos con los jugadores, algo que no debería suceder en pleno entrenamiento cuando la Selección Peruana se encuentra en medio de su preparación.

Motivos no faltarían para el área de prensa, ya no deje ingresar más a los medios a las prácticas de la ‘Bicolor’ por este incidente, que si bien en Lima no se dan por la rigurosidad de los entrenamientos, en Barcelona sí podrían generarse ante la permisividad de los encargados de la seguridad de la Selección Peruana.

Por otra parte, la Selección Peruana se encuentra muy unida como siempre lo han demostrado dentro y fuera de las canchas, esta es la clave de todos los logros obtenidos con Ricardo Gareca, estratega que los ha sabido llevar por el camino del triunfo, clasificando a la pasada Copa del Mundo, llegando a una final de Copa América y ahora a un paso de regresar a la cita mundialista en Qatar 2022.