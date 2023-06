El enganche peruano utilizó a tres cracks de todos los tiempos para un ejemplo curioso: Christian Cueva: "Yo no soy Messi, Neymar ni Maradona"

Resulta curioso ver cómo se maneja todo dentro del ambiente del deporte rey, se mantiene siempre una ecuanimidad para no sacar de contexto ninguna declaración. La Selección Peruana al parecer es un mundo completamente nuevo, donde hay motivos para sonreír a carcajadas.

Una de las situaciones más inesperadas en el último tiempo, podría ser el tema de las recientes palabras de un jugador referente en La Blanquirroja. Aladino llegó para establecerse dentro del equipo de Juan Reynoso, y trabaja de forma incansable para ese objetivo primordial.

Para Christian Cueva, las críticas por su bajo rendimiento muchas veces no son justificadas ni con mayores fundamentos. El 10 de Alianza Lima, que todavía pertenece al Al-Fateh de Arabia Saudita. Charló con Movistar Deportes, muy a la pasada, y soltó una linda frase.

Se lo mencionó a Michael Succar, entre broma y broma dejó en claro su concepto: “Hay que analizar siempre las cosas no solamente con el tema de Christian Cueva, sino analizar todo. No enfocarse netamente en mi persona, porque lo que veo es que siempre se enfocan en mí. Yo no soy Messi, Neymar ni Maradona, yo soy un obrero más para mi equipo”.

Juan Máximo Reynoso confía ciegamente en lo que le pueda dar Christian Cueva, por eso, aún con el bajo rendimiento en el torneo local, lo llevó al periplo asiático. Esperemos ver al mejor Aladino de cara al siguiente partido contra Japón, y posteriormente en Liga 1.