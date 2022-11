La Selección Peruana inició su microciclo en el Complejo Deportivo de la Videna, donde los dirigidos por Juan Reynoso, se preparan para disputar dos amistosos en el mes de noviembre. En ese contexto, se pudo conocer esta tarde, que el 'Cabezón' dejaría de convocar a dos seleccionados por indisciplina.

De acuerdo a información del programa digital 'Campeonísimo'."Dos jugadores de la Selección de Juan Reynoso que hoy han entrenado para los partidos ante Paraguay y Bolivia, han estado en pichangas de fútbol y los borraría en las próximas horas".

Tras la publicación del 'Tigrillo' Navarro, El periodista Gustavo Peralta reveló en el mencionado programa que se trata de los futbolistas, Bryan Reyna y Yuriel Celi, dado que ambos estuvieron participando en un partido de exhibición desarrollado en Ventanilla. Lo que habría enfurecido a Juan Reynoso, y por lo que ya habría tomado una drástica decisión.

No obstante, según se pudo conocer, en dicha 'pichanga' habrían estado también otros de los jugadores convocados al microciclo de la 'blanquirroja', como Luis Ramírez, Yamir D'Arrigo, Jorge Murrugarra y Carlos Ascues. Por el momento, la FPF no se ha pronunciado al respecto, pero es probable que en la brevedad emita un comunicado y una decisión al respecto

¿Cuándo juega la Selección Peruana sus amistosos del mes de noviembre?

Los dirigidos por Juan Reynoso recibirá a la 'Albirroja' de Guillermo Barros Schelotto el 16 de noviembre en el Estadio Monumental (7:00 p.m.). Para el segundo y último duelo de preparación del 2022, aún no se ha revelado cuál será el estadio que acogerá el Bolivia vs. Perú, pero si se sabe que se llevará a cabo en la ciudad de Santa Cruz. El horario establecido para el choque ante la ‘Verde’ aún no está confirmado.