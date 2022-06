Cerró la puerta: Roberto Mosquera confirmó que Christofer Gonzales no se irá de Sporting Cristal

Christofer Gonzales es una pieza fundamental en Sporting Cristal. El popular ‘Canchita’ viene teniendo un gran desempeño en el cuadro rimense, por lo que el estratega argentino Ricardo Gareca lo ha tomado en cuenta dentro de la Selección Peruana.

Se indicaba que el volante de los ‘Bajopontinos’ se encuentra en conversaciones con clubes del extranjero para poder migrar. En conferencia de prensa, el estratega peruano Roberto Mosquera habló sobre el tema del futbolista Christofer Gonzales.

"Christofer Gonzales reaparece, está bien y ha entrenado normal. Yotún hoy hizo la mitad de trabajo normal pero todavía está sentido, así que lo vamos a guardar para la próxima fecha si es posible. Arriba puede jugar Liza, Ávila o Christofer de centro delanteros", sostuvo el estratega de Sporting Cristal sobre algunos jugadores del conjunto celeste.

En ese sentido, el técnico Roberto Mosquera también habló sobre la posible partida del mediocampista Christofer Gonzales, pues ‘Canchita’ sonaba para el fútbol argentino.

"Lo que me dice la directiva es que no hay ningún proyecto para que se vaya Christofer Gonzales, no hay ningún arreglo con ningún equipo. Es jugador de Cristal y jugará el sábado contra Alianza Atlético", sostuvo Roberto Mosquera de cara al compromiso del fin de semana en el Torneo Apertura.

Finalmente, sobre los refuerzos para el Torneo Clausura Roberto Mosquera contó qué posición pidió: “Solo hemos pedido un '9' porque la vuelta de Corozo va a ser importante en la medida que él no sea transferido, tiene dos buenas ofertas, pero esperaremos. Solo necesitamos un '9' que es algo de lo que hemos adolecido en el último tiempo y que no nos ha permitido el buen juego traducirlo en el marcador a favor", concluyó en conferencia de prensa.