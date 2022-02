Siempre está la ilusión de volver a casa cuando tienes una edad perfecta para seguir rindiendo. Yoshimar Yotún es un agradecido con Sporting Cristal, y siempre menciona que es el equipo de sus amores. El volante de la Selección Peruana ahora mismo está libre de negociar con cualquier club.

Pasan los días y no existe ninguna oferta concreta, lo cual termina siendo un poco desesperante para los que queremos su bienestar. Pero también están los hinchas del cuadro 'rimense', quienes se encuentran expectantes de lo que pueda suceder con el popular 'Yoshi'.

Con la misión de verlo una vez más vestido de 'celeste'. Con todo ese preámbulo, salió el capitán actual y persona cercana del ex Cruz Azul. Horacio Calcaterra durante la entrevista a 'Fútbol Como Cancha' habló sobre la posible vuelta del referente en 'La Blanquirroja'.

"Me encantaría que Yoshimar Yotún vuelva a Sporting Cristal. Yo ya hablé con él y creo que va a venir, pero no sé si en este momento. Él todavía tiene para seguir jugando afuera, no creo que para ahora vuelva". Dejando en claro que es una posibilidad, todavía cerrada, pero en un futuro, abierta por el cariño del futbolista a la institución.

Así mismo, también 'Calca' habló sobre el presente de Roberto Mosquera, quien está siendo cuestionado por la opinión pública: "A veces el entrenador necesita al equipo completo, pero a veces las circunstancias son así. Ahora tenemos estos días para trabajar mucho y mejorar en lo que haga falta para llegar. Tenemos que estar muy bien para cuando se reanude el torneo".

Finalmente, se refirió a lo que serán las siguientes fechas, donde tendrán rivales de cuidado, uno de ellos clásico: "Creo que contra UTC tenemos que sumar de a tres, empezar a buscar las posiciones de arriba donde siempre tenemos que estar. Contra Alianza Lima tenemos que llegar 10 puntos".