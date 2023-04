En el Estadio Mâs Monumental, juegan por Copa Libertadores 2023: River Plate vs. Sporting Cristal. Duelo por la segunda jornada del GRUPO D. Este miércoles 19 de abril desde (7:00 PM - HORA PERUANA).

Jugando este miércoles 19 de abril por la fecha 2 del grupo D de la Copa Libertadores, Sporting Cristal visitó a River Plate. Enfrentándose en el estadio Monumental de Núñez, el cuadro peruano perdió, pero en el primer tiempo compitió de tú a tú contra el plantel argentino.

Adelantándose en el marcador, Sporting Cristal marcó el primer gol del partido. Llegando por vía aérea, el defensor brasileño Ignacio Da Silva conectó el esférico y colocó el 1-0 contra River Plate por la Copa Libertadores.

Luego, River Plate reaccionó y a través de Nicolás de la Cruz concretó el empate 1-1 ante Sporting Cristal, en cotejo por la fecha 2 del grupo D de la Copa Libertadores. Después Esequiel Barco concretaría la ventaja 2-1 para el local.

Sobre el final del primer tiempo, Washington Corozo empató el encuentro con un golazo de tiro libre. Propiciando antes la expulsión de Enzo Díaz, la falta terminó en gol y al final de la mitad inicial, Sporting Cristal empata 2-2 ante River Plate.

En el segundo tiempo, con un hombre menos, River Plate salió con la necesidad de ganar. Anotando dos tantos gracias a Esequiel Barcos y Pablo Solari, el cuadro argentino colocó el marcador 4-2 ante Sporting Cristal por la Copa Libertadores.

PREVIA

¿Hay crisis en Sporting Cristal después del partido contra Sport Boys del Callao? Posiblemente, sea así, el resultado reciente por Liga 1, pero vamos un poco más a fondo. Debido a que, todo lo que pasa ahora mismo, es consecuencia de los logros pequeños.

Los dirigidos por Tiago Nunes piensan en el torneo internacional, conocido como Copa Libertadores. Le cuesta mucho el ritmo del descentralizado, por eso quizás, no obtiene los puntos que necesita ahora mismo para pelear arriba. Por eso, ante River Plate ponen todas sus fragatas, para jugar entre semana, un cotejo picante.

Para Yoshimar Yotún es claro, y su Sporting Cristal va camino hacia Argentina con la idea de sorprender una vez más al país deportivo: "Como todo partido de Copa será difícil. Vamos a ir a hacer lo nuestro, a ganar y si no se puede empatarlo. Vamos con la mentalidad, aunque no me toque estar. Apoyaré desde afuera. Vamos a dar lo mejor para llegar a ese partido".

Por su lado, Martín Demichelis después del partido contra Newell's donde ganó River Plate por la mínima diferencia en los últimos minutos. Habló para los hinchas: "A la gente le digo que hay que ser cauta, no hay campeón con 30 puntos. Todos los equipos tienen diferentes fases, a la gente le pido que el miércoles nos apoye porque necesitamos ganar para acomodarnos en la Copa".

El encuentro entre River Plate vs. Sporting Cristal se jugará este miércoles 19 de abril, a partir de las 19:00 horas de Perú.

Perú: Fox Sports, ESPN, Star+, Paramount+, Pluto TV, Fútbol Libre, Fútbol Latam