Tiago Nunes más desatado que nunca contra el arbitraje peruano: "Algunas cosas no tienen explicación, es una vergüenza"

Sporting Cristal jugó un gran partido contra Cienciano del Cusco en el Estadio Nacional de Lima, demostró estar con vida para la competencia de Liga 1. Con goles y buen fútbol sometió a su rival de turno, en el trámite, como también en el marcador.

Un resultado general de 4-2 nos dice que La Raza Celeste fue mucho más, asumiendo su superioridad en el verde, dándole más vida al proyecto de Tiago Nunes. Quien ahora mismo tiene a Sporting Cristal en la segunda casilla del torneo apertura.

Esto es clave de cara a ver el acumulado, esa tabla que te dice si puedes llegar a la final, Copa Libertadores o Sudamericana. Momentos determinantes como dicen los que más saben del deporte rey. Por eso, ante algunos errores del juez principal, se mostró molesto el brasileño.

Tiago Nunes habló después del duelo y criticó a los encargados de impartir justicia, explicando sus razones: “Está cada día más difícil trabajar en el Perú, estamos afrontando algunas cosas que no hay explicación. La expulsión de Rafa (Lutiger) es una vergüenza, el árbitro dice que le metió un puñetazo al jugador de Cienciano, y las imágenes prueban que no hubo nada”.

¿EL ARBITRAJE PERUANO PERJUDICA A TIAGO NUNES?

Ahora, lo tomó como una batalla mucho más cercana a su trabajo, esa que se vio en cámara con el cuarto hombre, aquel que pidió su expulsión: “Creo que es algo personal, debe ser porque reniego una vez amarilla o roja. Se habla que Cristal es un equipo que no tiene h… que no mete y no pelea, pero estamos. Trabajando y peleando todo el tiempo”.

Dejando en claro que con la llegada del videoarbitraje, se vean cambios para bien: “¿Qué se hace a partir de este momento, no sé cómo hacer? En la otra conferencia dije, si queremos mejorar en el fútbol peruano, el arbitraje tiene que permitir que el partido se juegue, haya contacto y las cosas salgan normalmente. Espero que el VAR que llegue ahora pueda ser algo positivo, en Brasil fue una m… porque es una buena herramienta, pero quien comanda el VAR son seres humanos”.