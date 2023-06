En el año 1997, Sporting Cristal estuvo muy cerca de poder lograr la máxima gloria en todo América. Es que lograron llegar a la final de la Copa Libertadores, donde lamentablemente perdieron ante Cruzeiro de Brasil.

Sin embargo, uno de los protagonistas de ese recordado duelo, contó lo que hizo con su medalla de subcampeón de dicho torneo. Nos referimos a Julinho, recordemos que el ex atacante celeste, cuando habla de ese tema, se lamenta el gol errado que pudo evitar la desgracia de esa vez para él.

“Yo cuando perdí la final de la Copa Libertadores me molestó, yo me puse la medalla por respeto, pero estaba muy molesto porque yo quería la de oro. Por respeto me la puse. Pero durante mucho tiempo esa medalla yo la había dejado en Brasil con mi mamá y no me acordaba más. Mi mamá me dijo: ‘Tu medalla está acá después de 14 años’. Allá la tienen guardada”, comentó para el programa deportivo, A Presión.

Cabe recordar que los cerveceros integraron el grupo 4 junto a Gremio, Cruzeiro y Alianza Lima. Los rimenses se clasificaron a octavos, tras quedar en el tercer lugar con 8 puntos. Luego, eliminó a Vélez Sarsfield, en cuartos a Bolívar y en semifinal a Racing Club. Ya en la final volvió a ver contra la Bestia Negra y perdieron en el global 1-0.