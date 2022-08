¿Alberto Quintero jugaría en Alianza Lima?: "Uno no le puede cerrar las puertas a nadie"

Alberto Quintero no vive un buen momento en Universitario de Deportes. No destacando en el Torneo Clausura de la Liga 1, el volante trabaja para mejorar su presente. Estando entre el titularato y la suplencia con el estratega argentino Carlos Compagnucci, el jugador panameño está próximo a terminar su contrato.

Quizá buscando continuar en Universitario de Deportes, Alberto Quintero intentó tramitar su nacionalización y así evitar ocupar una plaza de extranjero. No lográndose el objetivo, la situación es más que delicada respecto a su renovación.

En ese sentido, el extremo panameño sostuvo una entrevista con el medio de su país El Marcador TV. Viralizándose la consulta en redes sociales, Alberto Quintero fue cuestionado por el panelista Rony Vargas sobre si jugaría por Alianza Lima.

"Si no llegases a continuar en Universitario y aparece una oferta de Alianza Lima: ¿qué le dirías?", consultó el panelista Rony Vargas a Alberto Quintero. Ante la risa de la mesa por lo comprometedora de la consulta, el volante explicó las razones por las que sí aceptaría.

"Uno como jugador es un trabajador, y no le puede cerrar las puertas a nadie, a nadie", respondió Alberto Quintero en el extracto de la conversación con Rony Vargas para El Marcador TV. Quizá no gustando la respuesta en tienda crema, lo cierto es que si se da no sería el primer traspaso de un futbolista de la 'U' para los íntimos.