Alex Valera autocrítico con Universitario: "No estamos sacando buenos resultados"

Alex Valera fue uno de los futbolistas que destacó en Universitario de Deportes marcando el 1-0 en el partido. Pero lamentablemente los ‘Cremas’ no pudieron sostener el resultado, pues Sport Boys anotó a los 59 minutos el empate impidiendo que los ‘Merengues’ sumen de a tres en la jornada 11 de la Liga 1. Esto generó la molestia de Alex Valera que declaró al finalizar el cotejo.

"Era un encuentro en el que veníamos jugando bien, pero así es el fútbol y nos sacaron (Sport Boys) un empate. Necesitábamos el triunfo por todo lo que veníamos pasando. Hay que trabajar, no nos queda de otra”, declaró el delantero de Universitario de Deportes a GOLPERU al finalizar el compromiso frente a los chalacos.

Alex Valera reconoció que Universitario de Deportes no viene pasando un buen momento, pues sumar de a tres es la consigna fecha tras fecha, algo que no ha venido sucediendo en la escuadra ‘Merengue’: "Para el siguiente partido contra Atlético Grau, en Piura, tenemos que cambiar de chip rápidamente, porque no estamos sacando buenos resultados".

Universitario de Deportes se encuentra en el octavo lugar de la tabla de posiciones del Torneo Apertura y cada vez se aleja más de su objetivo en el campeonato local. Los dirigidos por Jorge Araujo están obligados de obtener una victoria frente a Atlético Grau el próximo domingo 1 de mayo a la 1:00 pm en el estadio Municipal de Bernal. Cabe resaltar que ambos equipos se encuentran con 17 unidades y saldrán a buscar los tres puntos.