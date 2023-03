Si se termina concretando la contratación de este comando técnico, muchos dirán que es un paso hacia adelante dentro de la "U". Aunque, los jugadores en Universitario de Deportes no están tan seguros de eso, por eso, todavía no asimilan la salida de Carlos Compagnucci.

Para un referente como Alex Valera, la decisión posiblemente fue desesperada. Metralleta, como se le conoce en el torneo local, explicó a las afueras del entrenamiento matutino, su sensación por la salida abrupta de Compa. Quien estaba bien considerado por todo el plantel.

Además, le dio la derecha al nuevo entrenador temporal: "No le funcionaron las cosas. Para mí era un gran técnico, trabajaba bien. El profesor tomó su decisión, no sé si fue por el clásico o por el partido anterior en Tarapoto. Es triste porque hay un buen plantel y a mí me molesta. Hay que respaldar al profe que está ahora. Yo respaldo al profesor que está al mando. Si Coco (Araujo) se queda, yo lo voy a respaldar, el equipo va a estar unido".

Sobre Jorge Fossati no quiso precisar específicamente, pero sí dejó una frase positiva: "El técnico que venga va a encontrar un buen grupo, un grupo que se apoya. Acá se crean muchas especulaciones que se pelean. No tenemos ningún problema. El técnico que venga hay que respetarlo y que seamos un grupo. Porque esto no es fácil, es la primera vez que lo estoy pasando en la 'U'. Tenemos la oportunidad este domingo de poder revertirlo".

En este instante, solo interesa ver triunfos, para remontar las posiciones bajas dentro de la Liga 1: "El grupo está enfocado el domingo, acá todos tenemos la culpa y si nos va mal, a todos nos va mal. Esto no es un bajón futbolístico, es un poco de suerte. Tenemos que dar vuelta a la página y tratar de sacar un buen resultado este domingo".