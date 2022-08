Alex Valera fue oficializado como nuevo jugador de Al-Fateh de Arabia Saudita. El atacante nacional vivirá su primera etapa en el exterior, y previo a su viaje a Eslovenia para unirse a la pretemporada del equipo oriental, el futbolista brindó una entrevista a GOLPERÚ.

En dicho diálogo, el atacante de 26 años se refirió a las negociaciones que hubo entre su nuevo club y Universitario de Deportes. Adicionalmente, confesó que le pidió disculpas a Carlos Compagnucci por todo lo que había ocurrido.

"A Carlos Compagnucci le pedí disculpas por todo lo que había pasado, le comenté que lo que menos quería era crear mal ambiente en el grupo. Él también fue futbolista, me entendió en parte y en la despedida que tuve con él me aconsejó y me dijo que me vaya bien", declaró el delantero.

Adicionalmente, el seleccionado nacional mencionó que llegar a Al-Fateh es una gran oportunidad para su carrera. Finalmente, indicó que se siente feliz por irse dejándole dinero al club, ya que era algo que él quería.

"Esta era una propuesta importante para el club y para mí en lo personal en todos los aspectos. Creo que era una oportunidad única para salir al extranjero y sobre todo dejándole dinero al club, que es lo que siempre quería", sentenció el atacante de 26 años.