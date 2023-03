El ex entrenador de la U dio los motivos de la ausencia del mediocampista del once titular.

Carlos Compagnucci explico el por qué Jorge Murrugarra no fue titular en la Liga 1 - 2023

En una entrevista para el programa deportivo, Al Ángulo. Carlos Compagnucci dio los detalles de su salida de Universitario de Deportes, además contó de los malos resultados que tuvo en la Liga 1 de este año y explicó los motivos del por qué una de las figuras no estaba presente en el once titular.

A este nos referimos a Jorge Murrugarra, que el año pasado fue uno de los mejores de la plantilla crema, pero simplemente para esta temporada 2023 no fue considerado para formar parte de los primeros once, inclusive hubo una ocasión donde no fue convocado. Es por eso que muchos hinchas cuestionaban la labor del entrenador argentino que se refirió a este tema.

"Para la posición de 6, yo quería un jugador con mejor salida de pelota, con pase largo. Murrugarra es buen recuperador, pero juega corto. Yo trataba de buscar un pase más largo. No me gusta jugar con doble mediocentro defensivo", mencionó.

Por último, el estratega gaucho dejó sus buenos deseos para el cuadro crema y donde agrega que le dio pena haber perdido el clásico ante Alianza Lima.

"Ojalá que el equipo gane el próximo partido y levante. Yo creo que hicimos un buen trabajo. Alianza Lima tiene jugadores de jerarquía, pero fuimos superiores a ellos. Me da pena haber perdido ese partido", comentó.