El entrenador interino de Universitario de Deportes, Jorge Araujo, declaró por primera vez tras asumir el cargo luego de la salida de Álvaro Gutiérrez del banquillo crema. En la conferencia de prensa realizada en Campo Mar, aseguró que el club de Ate peleará el torneo, puesto que aún quedan muchas fechas por jugarse, además, indicó que continuarán entrenando en dicho recinto deportivo.

“Me he sentido bien recibido. Los muchachos vienen trabajando muy bien y ha sido un buen inicio para mí. De cara a lo que se viene este fin de semana trataremos de hacer lo posible para los tres puntos. Se sigue pensando en obtener el Apertura. Estamos a cinco puntos y no es estar lejos. No hemos bajado los brazos, al contrario”, fueron las primeras declaraciones del estratega merengue.

“Ahora se me da ser el técnico interinamente. Lo estoy asimilando de manera natural, me siento cómodo y todo lo que pase en adelante dependen de muchas cosas, no solo de mí", agregó Jorge Araujo sobre el hecho de haber asumido el cargo como técnico interino.

Jorge Araujo, exjugador crema, colgó hace mucho los chimpunes, pero inmediatamente se preparó para ser entrenador. En su etapa como entrenador, llegó a dirigir a la Academia Cantolao (2019), evitando el descenso. En aquel entonces, 'El Delfín' destituyó a Esteves, y Araujo tomó las riendas del club, logrando 12 puntos de 15 posibles y salvó la categoría.

Como se recuerda, tras la salida de Álvaro Gutiérrez como DT de la 'U', Jorge Araujo es quien se quedó a cargo del plantel de manera interina. El exdefensor será quien dirija el partido de los cremas ante Sport Boys, programado para disputarse este domingo 24 de abril en el Estadio Monumental, por la fecha 11 de la Liga 1 Betsson.