Los hinchas de la "U" hoy pueden tener todos los motivos para enojarse por lo visto en su equipo, el plantel no rinde, y el entrenador no le encuentra la vuelta. Contra Carlos A. Mannucci encarrila su tercera caída consecutiva. Lo cual ya es una crisis de resultados innegables.

Si nos ponemos a ver detalle por detalle, el resumen sobre lo que pasa en Universitario de Deportes, en general, es que las piezas no pegan. Lastimosamente, por un tema de jugadores, entrenador, o un conjunto de situaciones trágicas. Ahora, que no haya una palabra de culpa es preocupante, muy considerable.

En conferencia de prensa, salió el segundo al mando del plantel crema. Marcelo Herrera, asistente de Carlos Compagnucci, dejó una frase picante: "Estamos muy contentos con el rendimiento del equipo, no podemos decir nada en cuanto a eso, son muy sacrificados día a día. En tantos años de trayectoria no conozco otro camino que no sea trabajar día a día. Trabajando vienen las cosas buenas y obviamente en el camino van a suceder cosas malas como las que están ocurriendo ahora".

Esto encendió las redes sociales, por estar muy lejano a la realidad. El resultado reciente estaba vivo, y concluyó el análisis del cotejo así: "Un partido raro por situaciones ajenas. Es difícil cuando las tomas de decisiones son complicadas, de lo cual prefiero no hablar. Jugar hoy en el fútbol 11 vs 11 es muy difícil, imagínense con dos menos. El análisis va a ir por ahí".

Ya después, supo mencionar que la metodología no es la equivocada, solo quedan cosas por pulir: "Nosotros desde el primer día trabajamos cada jornada, de la misma manera lo hacen los jugadores. Muchas veces los resultados no acompañan más allá de que juegues, que corras, hay circunstancias que hacen que los partidos no se ganen. Esto es día a día, seguir trabajando. La suerte cambia".

Finalmente, tras levantar la polémica entre los hinchas. El entrenador subsiguiente de Carlos Compagnucci, contó por qué se tomó la decisión que juegue Emanuel Herrera por Alex Valera: "Son decisiones técnicas, la misma pregunta la hicieron a la inversa los partidos anteriores. Esto es fútbol, las decisiones las toma el cuerpo técnico y hoy le tocó a Emanuel". Concluyó Marcelo Herrera.