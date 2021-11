Patrick Zubczuk se despidió de Universitario de Deportes, el portero que regreso en la pasada temporada al conjunto ‘crema’, luego de estar a préstamos en la Universidad César Vallejo, este viernes 19 de noviembre dijo dar un paso al costado del club que lo vio nacer futbolísticamente y al cual perteneció durante 12 años.

"Gracias, Universitario. No encontré mejor forma que publicar este video para expresar lo que significa. Universitario para mí. Hoy me toca dar un paso al costado después de 12 años en el club. Soy un agradecido con Dios y con la vida por haber nacido crema y por permitirme ser parte de esta institución tan maravillosa desde mis inicios", fue lo que escribió en su publicación de su cuenta de Instagram donde subió un video cuando era un bebé y vestía la camiseta ‘merengue’ en los brazos de su padre.

El golero siguió con los agradecimientos diciendo: "¡Gracias Universitario! Me formaste, me enseñaste lo que significan los huevos y la garra crema, me enseñaste a amar estos colores con la pasión que merecen", agregó el ‘Rusito’ que sin duda es hincha de Universitario de Deportes por donde lo vean. El guardavallas se muda al Cusco para defender los colores de Cienciano en la Liga 1 y Copa Sudamericana.

Finalmente, agradeció a todas las personas que aportaron en su crecimiento como futbolista y a la hinchada: "Quiero agradecer a todos los que fueron parte de mi crecimiento y de tantas vivencias, empezando por el tío 'Pajita' y 'Zapatito' que siempre estuvieron ahí para nosotros, que llevan el trabajo más duro y que son la esencia del club, a todos los trabajadores del club que conocí desde que llegué. A todos los compañeros con los que compartí menores, reserva y profesional, absolutamente todos me enseñaron algo en el proceso. Gracias a toda la hinchada por acogerme con tanto cariño, por hacerme vivir momentos maravillosos. Hasta pronto, Universitario. ¡Y dale 'U', por siempre escucharán!".