No es una semana feliz para Luis ‘Cuto’ Guadalupe. Acostumbrado a siempre estar contento, el exdefensa de Universitario de Deportes utilizó sus redes sociales para informar sobre un complicado momento que está viviendo: la internación en una clínica local. Revelando que no padece el temido covid-19, el también entrevistador, bailarín y empresario, comentó en redes sociales que todo está en las manos de los médicos y de Dios.

“A la familia, amigos, y a la opinión pública: Me encuentro internado, desde ayer (miércoles). Hago la aclaración que no se trata de COVID-19 para tranquilidad de todas las personas con las que he compartido en los últimos días”, empezó a relatar Luis Guadalupe en un amplio mensaje publicado en Instagram.

Continuando con el relato, el exdefensa de 45 años también comentó cómo está actualmente de salud: “Ahora estoy en manos de los médicos y siempre con la fe en Dios. Estoy esperando los análisis finales y el informe médico para seguir las recomendaciones de los galenos”, sostuvo el defensa que fue tricampeón con Universitario de Deportes en los años 1998, 1999 y 2000.

De igual forma, y conociendo que actualmente Luis ‘Cuto’ Guadalupe tiene una cantidad de actividades multifacéticas: algunas ligadas al deporte y otras vinculadas al espectáculo, el defensor se excusó por los trabajos que ya tiene acordado; pero, que no se llegarán a realizar: “Ante esta situación, lamentablemente, no podré cumplir con una serie de eventos ya pactados”, finalizó el entrañable exzaguero de la Selección Peruana.

El también exdefensor de Juan Aurich, Independiente y Veria F.C., venía realizando una serie de entrevistas para el diario Trome. En ellas, el ‘Cuto’ conversa con personajes polémicos de la farándula y realizaba aquellas consultas que todo el mundo quería hacer, pero que, muy pocos se atrevían quizá por el muro que a veces se levanta entre entrevistado y entrevistador.