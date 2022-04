José Luis 'El Puma' Carranza, habló este viernes sobre el mal momento que atraviesa Universitario de Deportes en la Liga 1 tras el despido de Álvaro Gutiérrez, y respaldó la elección de Jorge Araujo, sobre todo porque desea que se le den más oportunidades a los técnicos nacionales. Cabe resaltar que el conjunto crema no gana hace dos fechas, por lo que fue relegado a la octava posición del Torneo Apertura.

“A veces te equivocas con el técnico que es de afuera. Yo prefiero técnico nacional. Ahorita está ‘Coco’ Araujo que es de la casa, conoce. A mí me gustan los técnicos nacionales, me encantan. No se les da la oportunidad porque dicen las cosas directas. A mí me encanta el profesor Uribe. Es un crack”, reveló el ídolo merengue en una entrevista para Radio Ovación.

“La U va a mejorar, está entre los mejores. Los mejores jugadores están en la U. Ese es un partido, pero nosotros somos de finales”, aseguró el ‘Puma’, restándole importancia a la derrota del equipo merengue en el Clásico ante Alianza Lima.

Cabe recordar que tras la salida de Álvaro Gutiérrez como DT de Universitario, Jorge Araujo se quedó a cargo del primer equipo de manera interina. El exdefensor crema debutó con empate ante Sport Boys y este fin de semana dirigirá su segundo partido al mando de los cremas. La 'U' visita este domingo a Atlético Grau, por la fecha 11 de la Liga 1, en duelo programado para la 1:00 p.m. (hora peruana).