Universitario de Deportes enfrenta este domingo 15 de mayo por la fecha 14 de la Liga 1 a Carlos A. Mannucci, los ‘Cremas’ necesitan ganar en el estadio Mansiche si es que quieren meterse en la lucha por el Torneo Apertura. Los de Ate publicaron en sus redes sociales la lista de convocados donde los hinchas alzaron la voz de protesta al ver a Federico Alonso y la ausencia de Hernán Novick en ella.

“Increíble que sigan considerando a Federico Alonso después de las cagadas que se hace y ni siquiera convocan a Rugel, increíble”, “Sería bueno que Universitario de Deportes informe la situación de Hernán Novick. Se supone que ya superó la lesión, pero no está ni en lista. Recrudeció la lesión, ya no quiere jugar, el DT no lo quiere, No se entiende”, fueron algunos comentarios de los hinchas del conjuntos ‘Merengue’ tras ambos futbolistas.

Jorge Araujo no ha estado tomando en cuenta a Federico Alonso para los encuentros en la Liga 1, en su puesto está utilizando al uruguayo Ángel Cayetano, quien se desempeñaba en esa posición en el fútbol de su país. Por otra parte, Hernán Novick no da rastro y tampoco sale en la lista, de momento no se sabe su situación luego de su lesión.

Con un Hernán Novick, fuera de la lista, Universitario de Deportes tendrá que tratar de robarle los tres puntos a Carlos A. Mannucci de visita, en una plaza muy difícil. Los dirigidos por Jorge Araujo marchan en el quinto lugar del Torneo Apertura con 24 unidades en 14 partidos disputados, de ganar podría llegar hasta la tercera casilla del campeonato local.