El gerente deportivo de Universitario de Deportes, Jean Ferrari, en su cuenta de Twitter dejó un mensaje para la hinchada. El cual no fue tomado para bien.

Universitario de Deportes no pudo hacerse fuerte ante FBC Melgar y las críticas masivas llegaron por parte de la hinchada 'merengue'. Porque el resultado quizás era esperado, pero la forma de cómo afrontaron el enfrentamiento termina siendo molesto para ellos. Por eso las palabras fuertes contra los jugadores y directiva.

La respuesta llegó de manera casi inmediata por parte del administrador temporal 'crema'. Jean Ferrari mediante su cuenta de Twitter soltó el comentario donde invita a reflexionar a todas las personas. Recordándoles lo que se hizo desde su llegada, los problemas dentro de la actual temporada, junto a otros detalles.

"Entiendo que se olvide rápido, pero es momento de recordar que este proyecto deportivo empezó recuperando puestos el 2021, lamentable lo de Gregorio y fuimos corrigiendo en el camino, seguimos en esa línea y la próxima semana anunciaré al GD. Este es un proceso que dará resultados, paciencia". Publicó el exfutbolista y director técnico en su red social.

Esta misiva, que intenta explicar todo lo que está pasando, molestó a algunos hinchas. Porque no ven autocrítica dentro de su mensaje, el cual debería ser conciliar como directivo y no buscar la disputa. El también gerente deportivo hasta el momento, sacó los motivos del mal momento, sin ningún reparo. Eso no termina cuadrándole al hincha que se encuentra dolido.