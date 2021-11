En Universitario de Deportes aún no han cerrado los fichajes para la siguiente temporada donde afrontarán la Liga 1 y la fase previa de la Copa Libertadores. La administración ‘crema’ de la mano con el comando técnico de Gregorio Pérez estarían evaluando el fichaje de un jugador uruguayo que fue propuesto a conjunto ‘merengue’.

+ Parte de un trueque: Gianluca Lapadula jugará en el Bologna la siguiente temporada

+ "Boca viajó a Perú pero no solo por Guerrero", la última información desde Argentina

+ Repechaje: se conoció el rival del quinto puesto de la CONMEBOL para ir a Qatar 2022

Jim Morrison Varela sería el posible refuerzo para Universitario de Deportes, el jugador de Rentistas se desenvuelve en central de la volante con características defensivas. Esto le habría agradado a Gregorio Pérez y aún se encuentran estudiando si es viable contratarlo para el conjunto ‘crema’ o simplemente ver otras opciones.

Universitario de Deportes no se encuentra en un buen momento económico, por ese motivo no tiene en sus planes buscar realizar fichajes ‘top’. Lo que si tienen claro es que el volante central tendrá que ser uruguayo a pedido de Gregorio Pérez y Jim Morrison Varela podría ser una buena alternativa para los ‘merengues’.

Cabe resaltar que el volante de 27 años ya habría estado en Lima en un partido de Copa Libertadores cuando Sporting Cristal enfrentó a Rentistas en el Estadio Nacional, donde los dirigidos por Roberto Mosquera ganaron por 2-0. Jim Morrison estuvo en la banca de suplentes, pero no ingresó en el compromiso. El futbolista ha estado en equipos como Peñarol, Benfica B, Real Murcia, Sao Paulo y otros más.

Haciendo un repaso también por su carrera con la Selección de Uruguay, Jim Morrison Varela, que prefiere que solo lo llamen Jim, ha defendido la camiseta de su país en Sudamericanos, Panamericanos y Mundiales. Formando parte de la Sub 15, Sub 17 y Sub 20; también estuvo en los Panamericanos de Guadalajara en el 2011 y en los Mundiales Sub 17 en el 2011 en México y Sub 20 en el 2013 en Turquía.