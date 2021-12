El pase del delantero Joao Villamarín, del Sport Boys a Universitario, sin duda remeció el fútbol peruano. Cuando todo hacía parecer que se quedaría con los rosados para jugar la Copa Sudamericana, el delantero ahora competirá en la Copa Libertadores con los cremas.

Pero, su arribo ha empezado a generar preguntas pues, en el plantel que brilló la temporada 2021, no juega igual al que es dirigido actualmente por Gregorio Pérez. Y eso Joao Villamarín lo sabe muy bien. Partiendo del principio que tiene que “divertirse” para jugar bien, el atacante habló de cómo va desarrollándose en la pretemporada de Universitario de Deportes.

“Sino me divierto, no puedo sacar la mejor versión de mí. Entonces, por qué me voy a sentir presionado de obtener resultados. Sé que tengo que obtener mi mejor versión, apoyar de donde me toque al equipo. Pero tengo que seguir bajo la misma senda, que es tratar de disfrutarlo sin preocupaciones. Obviamente, con la responsabilidad que te lleva estar en un equipo grande como la ‘U’ y obtener resultados”, comentó a DirecTV Sports.

En ese sentido, el atacante de Universitario de Deportes, Joao Villamarín, precisó que todavía no charla con el técnico uruguayo Gregorio Pérez, sobre la posición que ocupará; pero sí dejó saber en qué ubicación le gusta más posicionarse dentro del campo de fútbol.

“No hemos hablado de la posición exactamente en la que me va a utilizar. Pero lo que sí, personalmente lo puedo decir, es que siento que por la banda pierdo espacio. Es que soy un jugador que le gusta participar mucho del juego, tanto por dentro como por izquierda, porque una de las virtudes que tengo es tratar de aprovechar el espacio que deja el rival”, finalizó Joao Villamarín.