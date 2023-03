Cuando un entrenador se va, normalmente hace una cura de silencio por el respeto que le guarda a su ex institución, no debe salir en los medios de comunicación. Carlos Compagnucci culminó su trabajo con Universitario de Deportes por malos resultados, y no continuó más con su proyecto deportivo.

En una charla extensa con Al Ángulo, el programa estelar del canal de cable, contó detalles de su salida. Donde explicó que había motivos de sobra para poder cortar su proceso. Aunque confiaba con revertir el momento nefasto que vivía en la "U". Los cuadros grandes exigen otro tipo de cosas, y lo entendió a la perfección.

Carlos Compagnucci, reveló su visión como entrenador, abriendo paso a la autocrítica: "El equipo no está en un momento de calma. Soy responsable de este momento y considero que el club hizo un gran esfuerzo este año. A lo mejor cambiando la cara, a lo mejor necesita jugar de otra manera. Estoy con bronca y desilusión. Pienso que el que venga puede revertir esto".

Para el profesional argentino, la situación es sencilla, existía un bache emotivo que no podían superar como grupo de trabajo: "Desde que llegué el lunes casi ni salí de mi casa. Me siento responsable de la situación porque soy el líder, la cabeza. Creo mucho en las energías y algo hay que cambiar en los grupos para mejorar. Este grupo gana dos partidos seguidos y no para. Al equipo no lo veo inferior a nadie".

De la misma manera, hablando solo de fútbol, mencionó que la oportunidad de continuar se perdió, por el simple hecho de los resultados en contra: "Nosotros generábamos situaciones y casi siempre más que el rival. Faltó meterla. A mí no me gusta decirlo, pero quizás esa cuota de suerte faltó. Los errores que cometíamos nos costaban goles, pero en defensa hubo más cosas buenas que malas. No creo que sea un desastre el equipo allí".