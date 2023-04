¿Perdió la humildad? Diego Rebagliati criticó duramente a Piero Quispe por no saludar

Tal parece que ha sido una semana muy movida para Piero Quispe. La emergente estrella de Universitario de Deportes primero habló de Ángel Comizzo, luego el técnico argentino respondió y ahora un gesto que tuvo en el duelo entre los cremas y Deportivo Garcilaso no pasó desapercibido por el periodista Diego Rebagliati.

Sucediendo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega la noche del último sábado 1 de abril, Universitario de Deportes visitó a Deportivo Garcilaso. Chocando por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1, Piero Quispe fue cambiado y tal parece que la acción no le gustó para nada.

Saliendo del campo de juego con un andar lento y pausado, el mediocampista de Universitario de Deportes pasó por la zona técnica, pero no tuvo el detalle de saludar a nadie del comando técnico. No pasando desapercibida la acción, Diego Rebagliati cuestionó al volante.

"No me gustó que Piero Quispe tomara mal el cambio. Está bien que se moleste, pues a nadie le gusta salir, pero hay un respeto por el jugador que está entrando, que se está comiendo la banca; y lo segundo, hasta molesto tienes que saludar a todos los de la banca, puedes saludarlo incluso con la cara larga pues no te gustó salir, pero saludarlo. Estoy seguro que el primero que se lo va a decir es Jorge Fossati", comentó Diego Rebagliati.

Así pues, y sin entrar en la polémica, el técnico Jorge Fossati declaró que no vio la acción como una falta de respeto y que tampoco fue que Piero Quispe no saludó a nadie. Trayendo la calma, el estratega uruguayo le quitó toda responsabilidad al volante de Universitario de Deportes.

Ahora, lo próximo que se viene a Universitario de Deportes es su duelo ante Gimnasia y Esgrima La Plata por Copa Sudamericana. Chocando el miércoles 5 de abril en Argentina, veremos cuál es la postura que toma Piero Quispe respecto al no saludar al comando técnico de la institución crema cada vez que lo cambian.

