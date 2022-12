Universitario de Deportes continúa con la planificación de lo que será la próxima temporada. El elenco merengue está interesado en sumar otro delantero extranjero para que compita con Enmanuel Herrera en esa posición.

A raíz de eso, surgió el rumor de que la 'U' se había interesado en contar con los servicios de Ronnie Fernández, actual delantero de la Univesidad de Chile. No obstante, el jugador negó tajantemente esa posibilidad.

"Sobre esos rumores, no he tenido contactos con nadie y mi enfoque es la U de Chile, si el club está interesado nos vamos a comunicar", indicó el ex delantero de Santiago Wanderers mientras salía de una clínica en el país sureño.

Adicionalmente, agregó que el mantiene contrato vigente con el cuadro azul, y que de momento, nadie le ha comunicado acerca de una posible salida de la institución chilena, por lo que permanecería ahí.

"Sobre mi situación contractual, tengo contrato vigente con la U, nadie me ha dicho que me tengo que ir y si hay conversaciones la primera fuente debería ser Universidad de Chile", sentenció el futbolista.