Universitario de Deportes de cara a la temporada 2023 oficializó el fichaje de Rodrigo Ureña. El mediocampista chileno llegó procedente de Deportes Tolima de Colombia y firmó por una temporada con el cuadro crema.

A raíz de esto, el futbolista de 29 años fue entrevistado por 'ADN Deportes', donde se refirió a diversos temas; no obstante, realizó una declaración que sorprendió a todos, ya que reveló uno de los objetivos que tiene con el elenco nacional.

"Mi meta es poder quedar campeón del fútbol peruano. A donde he ido, he tenido la posibilidad de levantar títulos, espero que esta no sea la excepción. Toca trabajar muy duro y hacer las cosas bien de forma silenciosa, como ha sido mi forma de trabajar", manifestó el jugador.

Adicionalmente, el ex Antofagasta también fue consultado por la razón que influenció en su decisión de firmar con Universitario: "Me motivó el proyecto deportivo y el convencimiento que tuvieron para llevarme al club. Llegaron a Colombia a buscarme muy convencidos.

Además, cerró la nota añadiendo lo siguiente: "Universitario de Deportes reúne muchas cosas que me gustan: es un equipo grande, tiene buenas canchas y también cuenta con un estadio propio”.

Es importante mencionar que el volante chileno se suma a Martín Pérez Guedes, José Luján, Daniel Rivera y Horacio Calcaterra como flamantes refuerzos del club de cara a la temporada 2023, donde dicho sea de paso, jugarán la Copa Sudamericana.