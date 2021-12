Universitario de Deportes y sus hinchas tienen motivos para ilusionarse en el 2022. Luego de un tiempo en el que la dirigencia, la administración y el comando técnico protagonizaban irregularidades y maltratos, pudieron hacer cambios estructurales.

Gracias a una ley del congreso, los Cremas pudieron sacarse a Gremco de encima y en su lugar, llegó Jean Ferrari, elegido por la SUNAT. El exfutbolista trajo a Gregorio Pérez y demostró, al menos, trabajo. Con el DT uruguayo, además, los resultados mediocres y el juego flojo quedaron atrás.

Ahora, en el presente libro de pases, no muestran la inoperancia de la gestión pasada. Además, los proyectos, así como la pretemporada, parece avanzar por buen camino. Los refuerzos, a su vez, también tienen el aval de los aficionados.

Uno de ellos, el último, es Ángel Cayetano. El uruguayo llega del Cerro Largo y espera sumar. Este jueves brindó alfunas declaraciones a ESPN y se mostró ilusionado. Además, destacó a uno de sus compañeros por su calidad. Hay que decir que ya lo conocía de antes.

"Hernán (Novick) es un jugador que tiene mucho recorrido. Ya lo he enfrentado. Es un jugador que le gusta tener la pelota. Lo importante es que si me toca jugar de volante, tengo que robar la pelota y dársela a él", comenzó. "Hernán, Federico y Tito se pusieron a la orden. Contento de recibir ese detalle. Ahora que estoy acá, ellos me ayudan, me dan consejos", detalló luego sobre su bienvenida ¡Ahora, a adaptarse!