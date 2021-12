Universitario de Deportes ya va pensando en el próximo año. Luego de una temporada en la que tuvo que conformarse con quedar en el tercer lugar por la irregularidad que tuvieron hasta agosto, pueden por fin ver una temporada con esperanza.

Este martes, los jugadores ya asistieron a CampoMar a arrancar la pretenporada y hubo la presentación de dos de ellos: Joao Villamarín y Alfonso Barco. Además, se confirmó la llegada del mediocampista extranjero para el 2022: Ángel Cayerano.

Justamete, este jugador fue entrevistado en Fútbol como Cancha y también lo confirmó de su lado. "Me enteré del interés que tenía Gregorio, luego conversé con él y se dio la negociación con Universitario. El contrato es de un año", comenzó el mediocampista.

"Toda mi vida he jugado de volante central. Me gusta acompañar al equipo cuando hace el ataque, también hacer respaldos y no tengo problema si me toca llegar a rematar. Este año me tocó jugar en la defensa", detalló sobre su versatilidad.

"Gregorio Pérez me dijo que principalmente venía de volante. Tengo conocimiento del fútbol peruano, sé que es más dinámico y va a ser toda una adaptación linda y un desafío", agregó luego también sobre su experiencia en el medio con Real Garcilaso hace un tiempo. En los próximos días, seguramente llegue al país.