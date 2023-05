Universitario de Deportes se encuentra en el segundo lugar de la Tabla de posiciones de la Liga 1 con 28 puntos, detrás del cuadro de Alianza Lima, que es el líder con 32 unidades.

A pesar de que los merengues cuentan con pocas probabilidades de lograr el título del Torneo Apertura, aun así sueñan con conseguirlo. Para eso deberán ganar en plazas muy difíciles como la que tendrán mañana, domingo 14 de mayo, ante Alianza Atlético de Sullana, a las 13.00 hrs. (hora peruana).

En caso ganen, luego se medirán ante UTC en el Estadio Héroes de San Ramón, ubicado en Cajamarca. El año pasado, en este mismo recinto, ambas escuadras empataron 1-1 y si los de Ate terminaron igualados, ya sería muy complicado para ellos.

Por último, el 4 de junio próximo, los cremas se enfrentarán a Sport Huancayo en la incontrastable. Además, es el que marcha mejor de los tres mencionados, el Rojo matador se encuentra en la ubicación siete y no pierde desde hace tres partidos.

Conoce el fixture de los enfrentamientos que le quedan al elenco estudiantil en esta primera etapa del campeonato peruano:

Fixture completo de Universitario

Alianza Atlético vs. Universitario: fecha 2 (pendiente)

Universitario vs. César Vallejo: fecha 16

UTC vs. Universitario: fecha 17

Universitario vs. Cusco FC: fecha 18

Sport Huancayo vs. Universitario: fecha 19