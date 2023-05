Alianza Lima cayó en Arequipa por 2-1 con un gol agónico de Bernardo Cuesta para FBC Melgar y esto impidió que puedan gritar campeón en esa ciudad. Por su parte, Universitario de Deportes goleó por 4-0 a la Universidad César Vallejo en el estadio Monumental y permanece en la lucha por conquistar el Torneo Apertura.

Sin embargo, los factores que tienen los blanquiazules para tener más posibilidades de llevarse el título de la primera fase de la Liga 1, son varias. La primera es que son líderes con 36 puntos-cinco más que su máximo perseguidor-su próximo duelo será como local en el estadio Alejandro Villanueva, donde son invencibles y recibirán al Deportivo Binacional, que hace pocas horas destituyó a su entrenador Darío Franco. A los dirigidos por Chicho Salas, solo tienen que seguir ganando y esperar que los estudiantiles no sume ni un punto.

Esto es lo que le falta a los íntimos (1° con 36 puntos):

Fecha 17: Alianza Lima vs. Binacional

Fecha 18: ADT vs. Alianza Lima

Fecha 19: Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso

Por su parte, los merengues tienen pocas probabilidades a pesar de su espectacular triunfo ante los poetas, es que ellos son conscientes que desperdiciaron grandes chances tras perder por 3-1 ante Alianza Atlético. En la próxima fecha visitarán a UTC de Cajamarca, que de a pocos vienen encontrando un buen fútbol y como locales han sido muy fuertes. Además, para que pueda campeonar, tiene que ganar todo y esperar que los victorianos pierdan al menos dos de sus choques.

Esto es lo que le falta a los cremas (2° con 31 puntos):

Fecha 17: UTC vs. Universitario

Fecha 18: Universitario vs. Cusco FC

Fecha 19: Sport Huancayo vs. Universitario