Alineaciones de Brentford y Liverpool por la Premier League: formaciones probables

Brentford y Liverpool se enfrentan este sábado 17 de octubre en el Brentford Community Stadium por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Brentford recibe a Liverpool este sábado 17 de octubre desde las 08:00 de México, 11:00 de Argentina, 16:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Brentford Community Stadium. Brentford viene de empatar 2-2 con Aston Villa y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos. Liverpool viene de caer 0-3 ante Man City y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Brentford y Liverpool

Brentford (4-2-3-1): Caoimhín Kelleher, Michael Kayode, Jannik Schuster, Kristoffer Ajer, El Hadji Malick Diouf, Yehor Yarmoliuk, Mathias Jensen, Vitaly Janelt, Jaidon Anthony, Igor Thiago, Keane Lewis-Potter. DT: Keith Andrews.

Liverpool (4-2-3-1): Alisson, Ronald Araujo, Jérémy Jacquet, Virgil Van Dijk, Miloš Kerkez, Alexis Mac Allister, Florian Wirtz, Treymaurice Nyoni, Víctor Muñoz, Lewis Koumas, Bradley Barcola. DT: Andoni Iraola.

Bajas y ausentes de Brentford y Liverpool

Brentford:

Kaye Furo (ausencia; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Joshua Da Silva (lesión isquiotibial; vuelve a fines de octubre de 2026)

Kevin Schade (lesión de hombro)

Antoni Milambo (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de octubre de 2026)

Nathan Collins (lesión en el gemelo)

Mikkel Damsgaard (lesión de tobillo)

Liverpool:

Conor Bradley (lesión de rodilla; vuelve a principios de enero de 2027)

Dominik Szoboszlai (lesión isquiotibial)

Alexander Isak (lesión en el muslo)

Cody Gakpo (lesión de tobillo)

Giovanni Leoni (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Amara Nallo (lesión en la pierna; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Hugo Ekitiké (lesión en el tendón de Aquiles; vuelve a principios de enero de 2027)

Ryan Gravenberch (ausencia; vuelve en 1 fecha)

La previa de Brentford y Liverpool: todo lo que hay que saber

Día: sábado 17 de octubre

sábado 17 de octubre Hora: 08:00 de México, 11:00 de Argentina, 16:00 de España

08:00 de México, 11:00 de Argentina, 16:00 de España Estadio: Brentford Community Stadium

Brentford Community Stadium Historial: 20 cruces — Brentford ganó 5, Liverpool ganó 10 y empataron 5

20 cruces — Brentford ganó 5, Liverpool ganó 10 y empataron 5 Último antecedente: 24/05/2026: Liverpool 1-1 Brentford

24/05/2026: Liverpool 1-1 Brentford Próximo partido de Brentford: vs. Hull, domingo 25 de octubre

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