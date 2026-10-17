Alineaciones de Fulham y Hull por la Premier League: formaciones probables

Fulham y Hull se enfrentan este sábado 17 de octubre en el Estadio Craven Cottage por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Fulham recibe a Hull este sábado 17 de octubre desde las 08:00 de México, 11:00 de Argentina, 16:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Estadio Craven Cottage. Fulham viene de caer 1-2 ante Ipswich Town y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Hull viene de empatar 2-2 con Everton y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Fulham y Hull

Fulham (4-2-3-1): Bernd Leno, Timothy Castagne, David Affengruber, Calvin Bassey, Ryan Sessegnon, Sander Berge, Joshua King, Shea Charles, Óscar Bobb, Gonzalo García, Alex Iwobi. DT: Álvaro Arbeloa.

Hull (5-4-1): Konstantinos Tzolakis, Lewie Coyle, Semi Ajayi, John Egan, Lucas Herrington, Ryan Giles, Mohamed Belloumi, Tim Iroegbunam, Regan Slater, Sorba Thomas, Oli McBurnie. DT: Sergej Jakirović.

Bajas y ausentes de Fulham y Hull

Fulham:

Antonee Robinson (lesión de tobillo)

Tom Cairney (lesión de rodilla)

Hull:

Lucas Gourna-Douath (lesión en el gemelo; vuelve a fines de octubre de 2026)

Mohamed Ali Cho (lesión muscular; vuelve a fines de octubre de 2026)

Eliot Matazo (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de enero de 2027)

Jack Butland (lesión de codo; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Darko Gyabi (lesión en la ingle; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Matthew Targett (lesión de tobillo; vuelve a fines de octubre de 2026)

Charlie Hughes (lesión en la ingle; vuelve a fines de octubre de 2026)

Ilyas Ansah (lesión de espalda; vuelve a mediados de octubre de 2026)

La previa de Fulham y Hull: todo lo que hay que saber

Día: sábado 17 de octubre

sábado 17 de octubre Hora: 08:00 de México, 11:00 de Argentina, 16:00 de España

08:00 de México, 11:00 de Argentina, 16:00 de España Estadio: Estadio Craven Cottage

Estadio Craven Cottage Historial: 20 cruces — Fulham ganó 9, Hull ganó 8 y empataron 3

20 cruces — Fulham ganó 9, Hull ganó 8 y empataron 3 Último antecedente: 07/01/2023: Hull 0-2 Fulham

07/01/2023: Hull 0-2 Fulham Próximo partido de Fulham: vs. Coventry, sábado 24 de octubre

vs. Coventry, sábado 24 de octubre Próximo partido de Hull: vs. Brentford, domingo 25 de octubre