Alineaciones de Tottenham y Coventry por la Premier League: formaciones probables

Tottenham y Coventry se enfrentan este lunes 19 de octubre en el Tottenham Hotspur Stadium por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Tottenham recibe a Coventry este lunes 19 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Tottenham Hotspur Stadium. Tottenham viene de empatar 1-1 con Manchester United y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Coventry viene de ganarle 4-1 a Newcastle y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Tottenham y Coventry

Tottenham (4-2-3-1): Antonín Kinský, Archie Gray, Jan-Paul van Hecke, Micky van de Ven, Destiny Udogie, Mateus Fernandes, Conor Gallagher, Sandro Tonali, Mohammed Kudus, Dominic Solanke, Omar Marmoush. DT: Roberto De Zerbi.

Coventry (5-4-1): Carl Rushworth, Milan Van Ewijk, Stephen Mfuni, Ethan Pinnock, Bobby Thomas, Jay DaSilva, Brandon Thomas-Asante, Caleb Yirenkyi, Matt Grimes, Ephron Mason-Clark, Taiwo Awoniyi. DT: Frank Lampard.

Bajas y ausentes de Tottenham y Coventry

Tottenham:

Savinho (lesión muscular; vuelve a principios de noviembre de 2026)

Pedro Porro (lesión isquiotibial; vuelve a fines de octubre de 2026)

Mykhaylo Mudryk (lesión de tobillo; vuelve a fines de octubre de 2026)

Dejan Kulusevski (lesión de rodilla)

Xavi Simons (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de febrero de 2027)

Wilson Odobert (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de noviembre de 2026)

Rodrigo Bentancur (expulsión; vuelve en 1 fecha)

Richarlison (ausencia)

Coventry:

Josh Eccles (golpe; vuelve a fines de octubre de 2026)

Aurèle Amenda (lesión en el gemelo; vuelve a fines de octubre de 2026)

Kaine Kesler-Hayden (lesión isquiotibial)

Luke Woolfenden (lesión de rodilla; vuelve a mediados de octubre de 2026)

Haji Wright (lesión muscular; vuelve a principios de noviembre de 2026)

La previa de Tottenham y Coventry: todo lo que hay que saber

Día: lunes 19 de octubre

lunes 19 de octubre Hora: 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España

13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España Estadio: Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham Hotspur Stadium Historial: 68 cruces — Tottenham ganó 31, Coventry ganó 18 y empataron 19

68 cruces — Tottenham ganó 31, Coventry ganó 18 y empataron 19 Último antecedente: 18/09/2024: Coventry 1-2 Tottenham

18/09/2024: Coventry 1-2 Tottenham Próximo partido de Tottenham: vs. Chelsea, sábado 24 de octubre

vs. Chelsea, sábado 24 de octubre Próximo partido de Coventry: vs. Fulham, sábado 24 de octubre