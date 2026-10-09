Dónde ver EN VIVO Arsenal vs. Leeds por la jornada 6 de la Premier League: TV y streaming online

Arsenal y Leeds se enfrentan este sábado 10 de octubre, en el Emirates Stadium, por la jornada 6 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

El Arsenal llega golpeado por la goleada que le hizo Brighton y el sábado 10 de octubre necesita reaccionar en el Emirates Stadium ante un Leeds que viene de dejar escapar puntos en casa.

Los de Londres no quieren perderle pisada a la punta de la Premier League, mientras que el Leeds intenta meterse en la pelea de arriba antes de que la tabla se empiece a estirar.

Horario del partido

México (CDMX): 05:30 hs

05:30 hs Estados Unidos (ET): 07:30 hs

07:30 hs Estados Unidos (PT): 04:30 hs

04:30 hs Argentina: 08:30 hs

08:30 hs Colombia: 06:30 hs

06:30 hs Perú: 06:30 hs

06:30 hs Chile: 08:30 hs

08:30 hs España: 13:30 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El Arsenal es segundo con 12 puntos en cinco fechas, pero llega con la imagen dañada tras caer 0-3 de visitante frente a Brighton, un golpe que cortó una racha de dos triunfos consecutivos ante Ipswich y Sunderland. El equipo necesita mostrar que aquel traspié fue una excepción y no el inicio de una crisis.

El Leeds, quinto con 9 unidades, no pudo pasar del 0-0 ante Palace en su último partido de local, después de haber goleado 4-1 a Newcastle. Veda cierta irregularidad en su visitante: perdió feo 3-6 en la cancha de Chelsea, lo que deja claro que su defensa todavía tiene fisuras para explotar.

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El historial entre Arsenal y Leeds

El historial entre ambos tiene 113 antecedentes y una ventaja clara para el Arsenal, que ganó 49 contra 38 del Leeds, con 26 empates en el medio. En materia de goles la diferencia también es amplia, 186 contra 145, y los enfrentamientos recientes confirman esa tendencia: el último cruce terminó 4-0 para el Arsenal y el anterior, un contundente 5-0.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 31/01/2026 Leeds vs. Arsenal 0-4 Premier League 23/08/2025 Arsenal vs. Leeds 5-0 Premier League 01/04/2023 Arsenal vs. Leeds 4-1 Premier League 16/10/2022 Leeds vs. Arsenal 0-1 Premier League 08/05/2022 Arsenal vs. Leeds 2-1 Premier League 18/12/2021 Leeds vs. Arsenal 1-4 Premier League 26/10/2021 Arsenal vs. Leeds 2-0 League Cup 14/02/2021 Arsenal vs. Leeds 4-2 Premier League 22/11/2020 Leeds vs. Arsenal 0-0 Premier League 06/01/2020 Arsenal vs. Leeds 1-0 FA Cup

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Sunderland vs. Brighton Sábado 10 de octubre 08:00 11:00 16:00 Ipswich Town vs. Fulham Sábado 10 de octubre 08:00 11:00 16:00 Chelsea vs. Bournemouth Sábado 10 de octubre 08:00 11:00 16:00 Aston Villa vs. Brentford Sábado 10 de octubre 08:00 11:00 16:00 Manchester United vs. Tottenham Sábado 10 de octubre 10:30 13:30 18:30 Hull vs. Everton Domingo 11 de octubre 07:00 10:00 15:00 Crystal Palace vs. Nottingham Forest Domingo 11 de octubre 07:00 10:00 15:00 Liverpool vs. Man City Domingo 11 de octubre 09:30 12:30 17:30 Coventry vs. Newcastle Lunes 12 de octubre 13:00 16:00 21:00

En síntesis