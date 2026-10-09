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Dónde ver EN VIVO Arsenal vs. Leeds por la jornada 6 de la Premier League: TV y streaming online

Arsenal y Leeds se enfrentan este sábado 10 de octubre, en el Emirates Stadium, por la jornada 6 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Arsenal vs. Leeds, Premier League
Arsenal vs. Leeds, Premier League

El Arsenal llega golpeado por la goleada que le hizo Brighton y el sábado 10 de octubre necesita reaccionar en el Emirates Stadium ante un Leeds que viene de dejar escapar puntos en casa.

Los de Londres no quieren perderle pisada a la punta de la Premier League, mientras que el Leeds intenta meterse en la pelea de arriba antes de que la tabla se empiece a estirar.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 05:30 hs
  • Estados Unidos (ET): 07:30 hs
  • Estados Unidos (PT): 04:30 hs
  • Argentina: 08:30 hs
  • Colombia: 06:30 hs
  • Perú: 06:30 hs
  • Chile: 08:30 hs
  • España: 13:30 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El Arsenal es segundo con 12 puntos en cinco fechas, pero llega con la imagen dañada tras caer 0-3 de visitante frente a Brighton, un golpe que cortó una racha de dos triunfos consecutivos ante Ipswich y Sunderland. El equipo necesita mostrar que aquel traspié fue una excepción y no el inicio de una crisis.

El Leeds, quinto con 9 unidades, no pudo pasar del 0-0 ante Palace en su último partido de local, después de haber goleado 4-1 a Newcastle. Veda cierta irregularidad en su visitante: perdió feo 3-6 en la cancha de Chelsea, lo que deja claro que su defensa todavía tiene fisuras para explotar.

El historial entre Arsenal y Leeds

El historial entre ambos tiene 113 antecedentes y una ventaja clara para el Arsenal, que ganó 49 contra 38 del Leeds, con 26 empates en el medio. En materia de goles la diferencia también es amplia, 186 contra 145, y los enfrentamientos recientes confirman esa tendencia: el último cruce terminó 4-0 para el Arsenal y el anterior, un contundente 5-0.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
31/01/2026Leeds vs. Arsenal0-4Premier League
23/08/2025Arsenal vs. Leeds5-0Premier League
01/04/2023Arsenal vs. Leeds4-1Premier League
16/10/2022Leeds vs. Arsenal0-1Premier League
08/05/2022Arsenal vs. Leeds2-1Premier League
18/12/2021Leeds vs. Arsenal1-4Premier League
26/10/2021Arsenal vs. Leeds2-0League Cup
14/02/2021Arsenal vs. Leeds4-2Premier League
22/11/2020Leeds vs. Arsenal0-0Premier League
06/01/2020Arsenal vs. Leeds1-0FA Cup

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Sunderland vs. BrightonSábado 10 de octubre08:0011:0016:00
Ipswich Town vs. FulhamSábado 10 de octubre08:0011:0016:00
Chelsea vs. BournemouthSábado 10 de octubre08:0011:0016:00
Aston Villa vs. BrentfordSábado 10 de octubre08:0011:0016:00
Manchester United vs. TottenhamSábado 10 de octubre10:3013:3018:30
Hull vs. EvertonDomingo 11 de octubre07:0010:0015:00
Crystal Palace vs. Nottingham ForestDomingo 11 de octubre07:0010:0015:00
Liverpool vs. Man CityDomingo 11 de octubre09:3012:3017:30
Coventry vs. NewcastleLunes 12 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Arsenal y Leeds se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 6 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por Max Mexico.
  • Arsenal suma 12 puntos en el torneo.
  • Leeds suma 9 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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