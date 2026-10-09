Dónde ver EN VIVO Arsenal vs. Leeds por la jornada 6 de la Premier League: TV y streaming online

El Arsenal llega golpeado por la goleada que le hizo Brighton y el sábado 10 de octubre necesita reaccionar en el Emirates Stadium ante un Leeds que viene de dejar escapar puntos en casa.
Los de Londres no quieren perderle pisada a la punta de la Premier League, mientras que el Leeds intenta meterse en la pelea de arriba antes de que la tabla se empiece a estirar.
Horario del partido
- México (CDMX): 05:30 hs
- Estados Unidos (ET): 07:30 hs
- Estados Unidos (PT): 04:30 hs
- Argentina: 08:30 hs
- Colombia: 06:30 hs
- Perú: 06:30 hs
- Chile: 08:30 hs
- España: 13:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: Max Mexico
- Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
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La actualidad de ambos equipos
El Arsenal es segundo con 12 puntos en cinco fechas, pero llega con la imagen dañada tras caer 0-3 de visitante frente a Brighton, un golpe que cortó una racha de dos triunfos consecutivos ante Ipswich y Sunderland. El equipo necesita mostrar que aquel traspié fue una excepción y no el inicio de una crisis.
El Leeds, quinto con 9 unidades, no pudo pasar del 0-0 ante Palace en su último partido de local, después de haber goleado 4-1 a Newcastle. Veda cierta irregularidad en su visitante: perdió feo 3-6 en la cancha de Chelsea, lo que deja claro que su defensa todavía tiene fisuras para explotar.
El historial entre Arsenal y Leeds
El historial entre ambos tiene 113 antecedentes y una ventaja clara para el Arsenal, que ganó 49 contra 38 del Leeds, con 26 empates en el medio. En materia de goles la diferencia también es amplia, 186 contra 145, y los enfrentamientos recientes confirman esa tendencia: el último cruce terminó 4-0 para el Arsenal y el anterior, un contundente 5-0.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|31/01/2026
|Leeds vs. Arsenal
|0-4
|Premier League
|23/08/2025
|Arsenal vs. Leeds
|5-0
|Premier League
|01/04/2023
|Arsenal vs. Leeds
|4-1
|Premier League
|16/10/2022
|Leeds vs. Arsenal
|0-1
|Premier League
|08/05/2022
|Arsenal vs. Leeds
|2-1
|Premier League
|18/12/2021
|Leeds vs. Arsenal
|1-4
|Premier League
|26/10/2021
|Arsenal vs. Leeds
|2-0
|League Cup
|14/02/2021
|Arsenal vs. Leeds
|4-2
|Premier League
|22/11/2020
|Leeds vs. Arsenal
|0-0
|Premier League
|06/01/2020
|Arsenal vs. Leeds
|1-0
|FA Cup
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Sunderland vs. Brighton
|Sábado 10 de octubre
|08:00
|11:00
|16:00
|Ipswich Town vs. Fulham
|Sábado 10 de octubre
|08:00
|11:00
|16:00
|Chelsea vs. Bournemouth
|Sábado 10 de octubre
|08:00
|11:00
|16:00
|Aston Villa vs. Brentford
|Sábado 10 de octubre
|08:00
|11:00
|16:00
|Manchester United vs. Tottenham
|Sábado 10 de octubre
|10:30
|13:30
|18:30
|Hull vs. Everton
|Domingo 11 de octubre
|07:00
|10:00
|15:00
|Crystal Palace vs. Nottingham Forest
|Domingo 11 de octubre
|07:00
|10:00
|15:00
|Liverpool vs. Man City
|Domingo 11 de octubre
|09:30
|12:30
|17:30
|Coventry vs. Newcastle
|Lunes 12 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Arsenal y Leeds se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 6 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Max Mexico.
- Arsenal suma 12 puntos en el torneo.
- Leeds suma 9 puntos en el torneo.