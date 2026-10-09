Dónde ver EN VIVO Aston Villa vs. Brentford por la jornada 6 de la Premier League: TV y streaming online

El sábado 10 de octubre el Villa Park recibe un partido con sabor especial para el Aston Villa, que llega golpeado en la tabla pero con una racha de resultados que invita al optimismo.
Villa necesita puntos urgentes para empezar a escalar posiciones, mientras que Brentford quiere ratificar que su arranque de temporada no fue casualidad y seguir pegado a la punta de la Premier League.
Horario del partido
- México (CDMX): 08:00 hs
- Estados Unidos (ET): 10:00 hs
- Estados Unidos (PT): 07:00 hs
- Argentina: 11:00 hs
- Colombia: 09:00 hs
- Perú: 09:00 hs
- Chile: 11:00 hs
- España: 16:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One
- Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN, DAZN2 Spain, Movistar+
La actualidad de ambos equipos
El Aston Villa llega a este compromiso con una seguidilla de triunfos que contrasta con su ubicación en la tabla: ganó sus últimos tres partidos, todos como visitante, ante Sevilla, Spurs y Coventry. Pese a eso, el equipo de Birmingham todavía marcha 16° con apenas 4 puntos en cinco fechas, un dato que obliga a no relajarse pese al envión anímico.
Brentford, en cambio, atraviesa un gran momento. Viene de golear 3-0 de local al Chelsea y antes había sumado una victoria y un empate, lo que lo tiene instalado en la cuarta posición con 9 unidades. El equipo visitante llega entonado y con argumentos para pelear arriba de la tabla durante toda la temporada.
El historial entre Aston Villa y Brentford
El historial entre ambos está parejo: de 24 enfrentamientos, Aston Villa ganó 9, Brentford 7 y hubo 9 empates, con una diferencia de gol a favor de los de Birmingham (44 contra 31). En los cruces más recientes manda Brentford, que se impuso en el último duelo por 1-0 y también se quedó con la victoria en agosto de 2025. Antes de esa racha, Villa había sumado un triunfo claro por 3-1 en diciembre de 2024, en una serie que no deja margen para anticipar demasiado.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|01/02/2026
|Aston Villa vs. Brentford
|0-1
|Premier League
|16/09/2025
|Brentford vs. Aston Villa
|1-1
|League Cup
|23/08/2025
|Brentford vs. Aston Villa
|1-0
|Premier League
|08/03/2025
|Brentford vs. Aston Villa
|0-1
|Premier League
|04/12/2024
|Aston Villa vs. Brentford
|3-1
|Premier League
|06/04/2024
|Aston Villa vs. Brentford
|3-3
|Premier League
|17/12/2023
|Brentford vs. Aston Villa
|1-2
|Premier League
|30/07/2023
|Aston Villa vs. Brentford
|3-3
|Premier League Summer Series
|22/04/2023
|Brentford vs. Aston Villa
|1-1
|Premier League
|23/10/2022
|Aston Villa vs. Brentford
|4-0
|Premier League
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Arsenal vs. Leeds
|Sábado 10 de octubre
|05:30
|08:30
|13:30
|Sunderland vs. Brighton
|Sábado 10 de octubre
|08:00
|11:00
|16:00
|Ipswich Town vs. Fulham
|Sábado 10 de octubre
|08:00
|11:00
|16:00
|Chelsea vs. Bournemouth
|Sábado 10 de octubre
|08:00
|11:00
|16:00
|Manchester United vs. Tottenham
|Sábado 10 de octubre
|10:30
|13:30
|18:30
|Hull vs. Everton
|Domingo 11 de octubre
|07:00
|10:00
|15:00
|Crystal Palace vs. Nottingham Forest
|Domingo 11 de octubre
|07:00
|10:00
|15:00
|Liverpool vs. Man City
|Domingo 11 de octubre
|09:30
|12:30
|17:30
|Coventry vs. Newcastle
|Lunes 12 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Aston Villa y Brentford se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 6 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por FOX One.
- Aston Villa suma 4 puntos tras vencer a Sevilla, Spurs y Coventry.
- Brentford suma 9 puntos en el torneo.