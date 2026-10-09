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Dónde ver EN VIVO Aston Villa vs. Brentford por la jornada 6 de la Premier League: TV y streaming online

Aston Villa y Brentford se enfrentan este sábado 10 de octubre, en el Villa Park, por la jornada 6 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Aston Villa vs. Brentford, Premier League
Aston Villa vs. Brentford, Premier League

El sábado 10 de octubre el Villa Park recibe un partido con sabor especial para el Aston Villa, que llega golpeado en la tabla pero con una racha de resultados que invita al optimismo.

Villa necesita puntos urgentes para empezar a escalar posiciones, mientras que Brentford quiere ratificar que su arranque de temporada no fue casualidad y seguir pegado a la punta de la Premier League.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 08:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 10:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 07:00 hs
  • Argentina: 11:00 hs
  • Colombia: 09:00 hs
  • Perú: 09:00 hs
  • Chile: 11:00 hs
  • España: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El Aston Villa llega a este compromiso con una seguidilla de triunfos que contrasta con su ubicación en la tabla: ganó sus últimos tres partidos, todos como visitante, ante Sevilla, Spurs y Coventry. Pese a eso, el equipo de Birmingham todavía marcha 16° con apenas 4 puntos en cinco fechas, un dato que obliga a no relajarse pese al envión anímico.

Brentford, en cambio, atraviesa un gran momento. Viene de golear 3-0 de local al Chelsea y antes había sumado una victoria y un empate, lo que lo tiene instalado en la cuarta posición con 9 unidades. El equipo visitante llega entonado y con argumentos para pelear arriba de la tabla durante toda la temporada.

El historial entre Aston Villa y Brentford

El historial entre ambos está parejo: de 24 enfrentamientos, Aston Villa ganó 9, Brentford 7 y hubo 9 empates, con una diferencia de gol a favor de los de Birmingham (44 contra 31). En los cruces más recientes manda Brentford, que se impuso en el último duelo por 1-0 y también se quedó con la victoria en agosto de 2025. Antes de esa racha, Villa había sumado un triunfo claro por 3-1 en diciembre de 2024, en una serie que no deja margen para anticipar demasiado.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
01/02/2026Aston Villa vs. Brentford0-1Premier League
16/09/2025Brentford vs. Aston Villa1-1League Cup
23/08/2025Brentford vs. Aston Villa1-0Premier League
08/03/2025Brentford vs. Aston Villa0-1Premier League
04/12/2024Aston Villa vs. Brentford3-1Premier League
06/04/2024Aston Villa vs. Brentford3-3Premier League
17/12/2023Brentford vs. Aston Villa1-2Premier League
30/07/2023Aston Villa vs. Brentford3-3Premier League Summer Series
22/04/2023Brentford vs. Aston Villa1-1Premier League
23/10/2022Aston Villa vs. Brentford4-0Premier League

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Arsenal vs. LeedsSábado 10 de octubre05:3008:3013:30
Sunderland vs. BrightonSábado 10 de octubre08:0011:0016:00
Ipswich Town vs. FulhamSábado 10 de octubre08:0011:0016:00
Chelsea vs. BournemouthSábado 10 de octubre08:0011:0016:00
Manchester United vs. TottenhamSábado 10 de octubre10:3013:3018:30
Hull vs. EvertonDomingo 11 de octubre07:0010:0015:00
Crystal Palace vs. Nottingham ForestDomingo 11 de octubre07:0010:0015:00
Liverpool vs. Man CityDomingo 11 de octubre09:3012:3017:30
Coventry vs. NewcastleLunes 12 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Aston Villa y Brentford se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 6 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por FOX One.
  • Aston Villa suma 4 puntos tras vencer a Sevilla, Spurs y Coventry.
  • Brentford suma 9 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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