Dónde ver EN VIVO Aston Villa vs. Brentford por la jornada 6 de la Premier League: TV y streaming online

Aston Villa y Brentford se enfrentan este sábado 10 de octubre, en el Villa Park, por la jornada 6 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

El sábado 10 de octubre el Villa Park recibe un partido con sabor especial para el Aston Villa, que llega golpeado en la tabla pero con una racha de resultados que invita al optimismo.

Villa necesita puntos urgentes para empezar a escalar posiciones, mientras que Brentford quiere ratificar que su arranque de temporada no fue casualidad y seguir pegado a la punta de la Premier League.

Horario del partido

México (CDMX): 08:00 hs

08:00 hs Estados Unidos (ET): 10:00 hs

10:00 hs Estados Unidos (PT): 07:00 hs

07:00 hs Argentina: 11:00 hs

11:00 hs Colombia: 09:00 hs

09:00 hs Perú: 09:00 hs

09:00 hs Chile: 11:00 hs

11:00 hs España: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El Aston Villa llega a este compromiso con una seguidilla de triunfos que contrasta con su ubicación en la tabla: ganó sus últimos tres partidos, todos como visitante, ante Sevilla, Spurs y Coventry. Pese a eso, el equipo de Birmingham todavía marcha 16° con apenas 4 puntos en cinco fechas, un dato que obliga a no relajarse pese al envión anímico.

Brentford, en cambio, atraviesa un gran momento. Viene de golear 3-0 de local al Chelsea y antes había sumado una victoria y un empate, lo que lo tiene instalado en la cuarta posición con 9 unidades. El equipo visitante llega entonado y con argumentos para pelear arriba de la tabla durante toda la temporada.

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El historial entre Aston Villa y Brentford

El historial entre ambos está parejo: de 24 enfrentamientos, Aston Villa ganó 9, Brentford 7 y hubo 9 empates, con una diferencia de gol a favor de los de Birmingham (44 contra 31). En los cruces más recientes manda Brentford, que se impuso en el último duelo por 1-0 y también se quedó con la victoria en agosto de 2025. Antes de esa racha, Villa había sumado un triunfo claro por 3-1 en diciembre de 2024, en una serie que no deja margen para anticipar demasiado.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 01/02/2026 Aston Villa vs. Brentford 0-1 Premier League 16/09/2025 Brentford vs. Aston Villa 1-1 League Cup 23/08/2025 Brentford vs. Aston Villa 1-0 Premier League 08/03/2025 Brentford vs. Aston Villa 0-1 Premier League 04/12/2024 Aston Villa vs. Brentford 3-1 Premier League 06/04/2024 Aston Villa vs. Brentford 3-3 Premier League 17/12/2023 Brentford vs. Aston Villa 1-2 Premier League 30/07/2023 Aston Villa vs. Brentford 3-3 Premier League Summer Series 22/04/2023 Brentford vs. Aston Villa 1-1 Premier League 23/10/2022 Aston Villa vs. Brentford 4-0 Premier League

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Arsenal vs. Leeds Sábado 10 de octubre 05:30 08:30 13:30 Sunderland vs. Brighton Sábado 10 de octubre 08:00 11:00 16:00 Ipswich Town vs. Fulham Sábado 10 de octubre 08:00 11:00 16:00 Chelsea vs. Bournemouth Sábado 10 de octubre 08:00 11:00 16:00 Manchester United vs. Tottenham Sábado 10 de octubre 10:30 13:30 18:30 Hull vs. Everton Domingo 11 de octubre 07:00 10:00 15:00 Crystal Palace vs. Nottingham Forest Domingo 11 de octubre 07:00 10:00 15:00 Liverpool vs. Man City Domingo 11 de octubre 09:30 12:30 17:30 Coventry vs. Newcastle Lunes 12 de octubre 13:00 16:00 21:00

En síntesis