Dónde ver EN VIVO Brentford vs. Liverpool por la jornada 7 de la Premier League: TV y streaming online

Brentford y Liverpool se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el Brentford Community Stadium, por la jornada 7 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Brentford recibe a Liverpool este sábado 17 de octubre desde las 08:00 de México, 11:00 de Argentina, 16:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Brentford Community Stadium. Hay algo raro en la tabla esta temporada: Brentford está arriba del Liverpool, y no por casualidad después de seis fechas. El historial dice que los Reds mandan con comodidad, pero la realidad de este año obliga a mirar el papel con otros ojos.

Son apenas 1 punto de diferencia entre los dos y ninguno llega con la regularidad que se esperaría de un candidato. Un triunfo acá puede meter a cualquiera de los dos en una zona mucho más cómoda de la tabla.

La actualidad de ambos equipos

Brentford no pierde hace tres partidos y esa racha lo tiene cuarto con 10 unidades, un lugar que pocos le pronosticaban al arrancar el campeonato. Viene de rescatar un 2-2 como visitante ante el Villa después de haberle ganado 3-0 al Chelsea en su casa, resultados que explican por qué el equipo se mete en la conversación de los puestos de arriba.

El Liverpool, en cambio, llega noveno y con una imagen que no termina de cerrar. Cayó 3-0 de local frente al Manchester City, un golpe fuerte, aunque después se desquitó con una goleada 6-3 como visitante a mitad de semana. La inconsistencia es el problema: cuando gana, lo hace con contundencia, pero los tropiezos en la Premier League lo tienen más atrás de lo habitual.

El historial entre Brentford y Liverpool

El historial entre ambos es amplio, con 20 encuentros en total, y ahí el Liverpool saca una diferencia clara: ganó 10 veces por 5 de Brentford y 5 empates, con 38 goles convertidos contra 27 del rival. Sin embargo, los cruces más recientes muestran otra cara, con triunfos repartidos de local y visitante en los últimos años, incluido un 3-2 de Brentford en 2025. El antecedente más próximo terminó 1-1, una señal de que la distancia entre ambos se achicó bastante.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 24/05/2026 Liverpool vs. Brentford 1-1 Premier League 25/10/2025 Brentford vs. Liverpool 3-2 Premier League 18/01/2025 Brentford vs. Liverpool 0-2 Premier League 25/08/2024 Liverpool vs. Brentford 2-0 Premier League 17/02/2024 Brentford vs. Liverpool 1-4 Premier League 12/11/2023 Liverpool vs. Brentford 3-0 Premier League 06/05/2023 Liverpool vs. Brentford 1-0 Premier League 02/01/2023 Brentford vs. Liverpool 3-1 Premier League 16/01/2022 Liverpool vs. Brentford 3-0 Premier League 25/09/2021 Brentford vs. Liverpool 3-3 Premier League

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Horario del partido

México (CDMX): 08:00 hs

08:00 hs Estados Unidos (ET): 10:00 hs

10:00 hs Estados Unidos (PT): 07:00 hs

07:00 hs Argentina: 11:00 hs

11:00 hs Colombia: 09:00 hs

09:00 hs Perú: 09:00 hs

09:00 hs Chile: 11:00 hs

11:00 hs España: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Everton vs. Chelsea Sábado 17 de octubre 05:30 08:30 13:30 Man City vs. Ipswich Town Sábado 17 de octubre 08:00 11:00 16:00 Fulham vs. Hull Sábado 17 de octubre 08:00 11:00 16:00 Newcastle vs. Aston Villa Sábado 17 de octubre 10:30 13:30 18:30 Leeds vs. Manchester United Domingo 18 de octubre 07:00 10:00 15:00 Brighton vs. Crystal Palace Domingo 18 de octubre 07:00 10:00 15:00 Bournemouth vs. Sunderland Domingo 18 de octubre 07:00 10:00 15:00 Nottingham Forest vs. Arsenal Domingo 18 de octubre 09:30 12:30 17:30 Tottenham vs. Coventry Lunes 19 de octubre 13:00 16:00 21:00

En síntesis