Dónde ver EN VIVO Brentford vs. Liverpool por la jornada 7 de la Premier League: TV y streaming online

Brentford recibe a Liverpool este sábado 17 de octubre desde las 08:00 de México, 11:00 de Argentina, 16:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Brentford Community Stadium. Hay algo raro en la tabla esta temporada: Brentford está arriba del Liverpool, y no por casualidad después de seis fechas. El historial dice que los Reds mandan con comodidad, pero la realidad de este año obliga a mirar el papel con otros ojos.
Son apenas 1 punto de diferencia entre los dos y ninguno llega con la regularidad que se esperaría de un candidato. Un triunfo acá puede meter a cualquiera de los dos en una zona mucho más cómoda de la tabla.
La actualidad de ambos equipos
Brentford no pierde hace tres partidos y esa racha lo tiene cuarto con 10 unidades, un lugar que pocos le pronosticaban al arrancar el campeonato. Viene de rescatar un 2-2 como visitante ante el Villa después de haberle ganado 3-0 al Chelsea en su casa, resultados que explican por qué el equipo se mete en la conversación de los puestos de arriba.
El Liverpool, en cambio, llega noveno y con una imagen que no termina de cerrar. Cayó 3-0 de local frente al Manchester City, un golpe fuerte, aunque después se desquitó con una goleada 6-3 como visitante a mitad de semana. La inconsistencia es el problema: cuando gana, lo hace con contundencia, pero los tropiezos en la Premier League lo tienen más atrás de lo habitual.
El historial entre Brentford y Liverpool
El historial entre ambos es amplio, con 20 encuentros en total, y ahí el Liverpool saca una diferencia clara: ganó 10 veces por 5 de Brentford y 5 empates, con 38 goles convertidos contra 27 del rival. Sin embargo, los cruces más recientes muestran otra cara, con triunfos repartidos de local y visitante en los últimos años, incluido un 3-2 de Brentford en 2025. El antecedente más próximo terminó 1-1, una señal de que la distancia entre ambos se achicó bastante.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|24/05/2026
|Liverpool vs. Brentford
|1-1
|Premier League
|25/10/2025
|Brentford vs. Liverpool
|3-2
|Premier League
|18/01/2025
|Brentford vs. Liverpool
|0-2
|Premier League
|25/08/2024
|Liverpool vs. Brentford
|2-0
|Premier League
|17/02/2024
|Brentford vs. Liverpool
|1-4
|Premier League
|12/11/2023
|Liverpool vs. Brentford
|3-0
|Premier League
|06/05/2023
|Liverpool vs. Brentford
|1-0
|Premier League
|02/01/2023
|Brentford vs. Liverpool
|3-1
|Premier League
|16/01/2022
|Liverpool vs. Brentford
|3-0
|Premier League
|25/09/2021
|Brentford vs. Liverpool
|3-3
|Premier League
Horario del partido
- México (CDMX): 08:00 hs
- Estados Unidos (ET): 10:00 hs
- Estados Unidos (PT): 07:00 hs
- Argentina: 11:00 hs
- Colombia: 09:00 hs
- Perú: 09:00 hs
- Chile: 11:00 hs
- España: 16:00 hs
Por dónde ver el partido
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN, SiriusXM FC
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN, DAZN2 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Everton vs. Chelsea
|Sábado 17 de octubre
|05:30
|08:30
|13:30
|Man City vs. Ipswich Town
|Sábado 17 de octubre
|08:00
|11:00
|16:00
|Fulham vs. Hull
|Sábado 17 de octubre
|08:00
|11:00
|16:00
|Newcastle vs. Aston Villa
|Sábado 17 de octubre
|10:30
|13:30
|18:30
|Leeds vs. Manchester United
|Domingo 18 de octubre
|07:00
|10:00
|15:00
|Brighton vs. Crystal Palace
|Domingo 18 de octubre
|07:00
|10:00
|15:00
|Bournemouth vs. Sunderland
|Domingo 18 de octubre
|07:00
|10:00
|15:00
|Nottingham Forest vs. Arsenal
|Domingo 18 de octubre
|09:30
|12:30
|17:30
|Tottenham vs. Coventry
|Lunes 19 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Brentford y Liverpool se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 7 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Fubo, Peacock, NBCSN y SiriusXM FC.
- Brentford suma 10 puntos en el torneo.
- Liverpool suma 9 puntos en el torneo.