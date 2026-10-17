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Dónde ver EN VIVO Brentford vs. Liverpool por la jornada 7 de la Premier League: TV y streaming online

Brentford y Liverpool se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el Brentford Community Stadium, por la jornada 7 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Brentford vs. Liverpool, Premier League
Brentford vs. Liverpool, Premier League

Brentford recibe a Liverpool este sábado 17 de octubre desde las 08:00 de México, 11:00 de Argentina, 16:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Brentford Community Stadium. Hay algo raro en la tabla esta temporada: Brentford está arriba del Liverpool, y no por casualidad después de seis fechas. El historial dice que los Reds mandan con comodidad, pero la realidad de este año obliga a mirar el papel con otros ojos.

Son apenas 1 punto de diferencia entre los dos y ninguno llega con la regularidad que se esperaría de un candidato. Un triunfo acá puede meter a cualquiera de los dos en una zona mucho más cómoda de la tabla.

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La actualidad de ambos equipos

Brentford no pierde hace tres partidos y esa racha lo tiene cuarto con 10 unidades, un lugar que pocos le pronosticaban al arrancar el campeonato. Viene de rescatar un 2-2 como visitante ante el Villa después de haberle ganado 3-0 al Chelsea en su casa, resultados que explican por qué el equipo se mete en la conversación de los puestos de arriba.

El Liverpool, en cambio, llega noveno y con una imagen que no termina de cerrar. Cayó 3-0 de local frente al Manchester City, un golpe fuerte, aunque después se desquitó con una goleada 6-3 como visitante a mitad de semana. La inconsistencia es el problema: cuando gana, lo hace con contundencia, pero los tropiezos en la Premier League lo tienen más atrás de lo habitual.

El historial entre Brentford y Liverpool

El historial entre ambos es amplio, con 20 encuentros en total, y ahí el Liverpool saca una diferencia clara: ganó 10 veces por 5 de Brentford y 5 empates, con 38 goles convertidos contra 27 del rival. Sin embargo, los cruces más recientes muestran otra cara, con triunfos repartidos de local y visitante en los últimos años, incluido un 3-2 de Brentford en 2025. El antecedente más próximo terminó 1-1, una señal de que la distancia entre ambos se achicó bastante.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
24/05/2026Liverpool vs. Brentford1-1Premier League
25/10/2025Brentford vs. Liverpool3-2Premier League
18/01/2025Brentford vs. Liverpool0-2Premier League
25/08/2024Liverpool vs. Brentford2-0Premier League
17/02/2024Brentford vs. Liverpool1-4Premier League
12/11/2023Liverpool vs. Brentford3-0Premier League
06/05/2023Liverpool vs. Brentford1-0Premier League
02/01/2023Brentford vs. Liverpool3-1Premier League
16/01/2022Liverpool vs. Brentford3-0Premier League
25/09/2021Brentford vs. Liverpool3-3Premier League

Horario del partido

  • México (CDMX): 08:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 10:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 07:00 hs
  • Argentina: 11:00 hs
  • Colombia: 09:00 hs
  • Perú: 09:00 hs
  • Chile: 11:00 hs
  • España: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Everton vs. ChelseaSábado 17 de octubre05:3008:3013:30
Man City vs. Ipswich TownSábado 17 de octubre08:0011:0016:00
Fulham vs. HullSábado 17 de octubre08:0011:0016:00
Newcastle vs. Aston VillaSábado 17 de octubre10:3013:3018:30
Leeds vs. Manchester UnitedDomingo 18 de octubre07:0010:0015:00
Brighton vs. Crystal PalaceDomingo 18 de octubre07:0010:0015:00
Bournemouth vs. SunderlandDomingo 18 de octubre07:0010:0015:00
Nottingham Forest vs. ArsenalDomingo 18 de octubre09:3012:3017:30
Tottenham vs. CoventryLunes 19 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Brentford y Liverpool se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 7 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por Fubo, Peacock, NBCSN y SiriusXM FC.
  • Brentford suma 10 puntos en el torneo.
  • Liverpool suma 9 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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