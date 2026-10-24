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Dónde ver EN VIVO Chelsea vs. Tottenham por la jornada 8 de la Premier League: TV y streaming online

Chelsea y Tottenham se enfrentan este sábado 24 de octubre, en el Estadio Stamford Bridge, por la jornada 8 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Chelsea vs. Tottenham, Premier League
Chelsea vs. Tottenham, Premier League

Chelsea recibe a Tottenham este sábado 24 de octubre desde las 10:30 de México, 13:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Premier League, se disputará en el Estadio Stamford Bridge. Un Chelsea instalado entre los mejores recibe a un Tottenham que no logra despegar y necesita con urgencia cortar la mala racha en la tabla.

El local pelea puestos de Champions y no quiere resignar terreno, mientras que el visitante llega obligado a reaccionar antes de que la distancia con la zona alta se vuelva imposible de remontar.

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La actualidad de ambos equipos

El Chelsea llega con la confianza de haber ganado sus últimos dos compromisos, incluido un claro 2-0 como visitante ante Everton tras golear 5-1 a Bournemouth en su cancha. Antes de esa racha había sufrido una caída dura ante Brentford, pero el equipo se reacomodó rápido y hoy ocupa el cuarto lugar con 13 puntos en siete fechas.

El Tottenham, en cambio, atraviesa un presente mucho más incómodo. Viene de un triunfo ante Coventry que le dio algo de aire, luego de un empate con Manchester United y una derrota como local frente al Villa. Con apenas 6 puntos y en el puesto 17, necesita sumar de visitante para empezar a despegarse de una zona que no quiere volver a mirar.

El historial entre Chelsea y Tottenham

El historial entre ambos es amplio: 165 partidos jugados, con ventaja clara para el Chelsea, que ganó 76 por 51 del Tottenham y 39 empates en el medio. También en la cuenta de goles el local histórico saca diferencia, con 257 contra 222.

En los cruces más recientes hubo paridad. El último antecedente terminó con triunfo de Tottenham por 2-1 jugando en Stamford Bridge, aunque en el encuentro previo, disputado en la misma cancha, el Chelsea se había quedado con el triunfo por el mismo marcador.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
01/08/2026Chelsea vs. Tottenham1-2Sydney Super Cup
19/05/2026Chelsea vs. Tottenham2-1Premier League
01/11/2025Tottenham vs. Chelsea0-1Premier League
03/04/2025Chelsea vs. Tottenham1-0Premier League
08/12/2024Tottenham vs. Chelsea3-4Premier League
02/05/2024Chelsea vs. Tottenham2-0Premier League
06/11/2023Tottenham vs. Chelsea1-4Premier League
26/02/2023Tottenham vs. Chelsea2-0Premier League
14/08/2022Chelsea vs. Tottenham2-2Premier League
23/01/2022Chelsea vs. Tottenham2-0Premier League

Horario del partido

  • México (CDMX): 10:30 hs
  • Estados Unidos (ET): 12:30 hs
  • Estados Unidos (PT): 09:30 hs
  • Argentina: 13:30 hs
  • Colombia: 11:30 hs
  • Perú: 11:30 hs
  • Chile: 13:30 hs
  • España: 18:30 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Aston Villa vs. Man CitySábado 24 de octubre05:3008:3013:30
Coventry vs. FulhamSábado 24 de octubre08:0011:0016:00
Arsenal vs. EvertonSábado 24 de octubre08:0011:0016:00
Liverpool vs. BrightonDomingo 25 de octubre08:0011:0015:00
Manchester United vs. BournemouthDomingo 25 de octubre08:0011:0015:00
Hull vs. BrentfordDomingo 25 de octubre08:0011:0015:00
Crystal Palace vs. NewcastleDomingo 25 de octubre08:0011:0015:00
Sunderland vs. LeedsDomingo 25 de octubre10:3013:3017:30

En síntesis

  • Chelsea y Tottenham se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 8 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por Fubo, Peacock, Telemundo, NBCSN y Telemundo Deportes En Vivo.
  • Chelsea suma 13 puntos en el torneo.
  • Tottenham suma 6 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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