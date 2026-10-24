Dónde ver EN VIVO Chelsea vs. Tottenham por la jornada 8 de la Premier League: TV y streaming online

Chelsea recibe a Tottenham este sábado 24 de octubre desde las 10:30 de México, 13:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Premier League, se disputará en el Estadio Stamford Bridge. Un Chelsea instalado entre los mejores recibe a un Tottenham que no logra despegar y necesita con urgencia cortar la mala racha en la tabla.
El local pelea puestos de Champions y no quiere resignar terreno, mientras que el visitante llega obligado a reaccionar antes de que la distancia con la zona alta se vuelva imposible de remontar.
La actualidad de ambos equipos
El Chelsea llega con la confianza de haber ganado sus últimos dos compromisos, incluido un claro 2-0 como visitante ante Everton tras golear 5-1 a Bournemouth en su cancha. Antes de esa racha había sufrido una caída dura ante Brentford, pero el equipo se reacomodó rápido y hoy ocupa el cuarto lugar con 13 puntos en siete fechas.
El Tottenham, en cambio, atraviesa un presente mucho más incómodo. Viene de un triunfo ante Coventry que le dio algo de aire, luego de un empate con Manchester United y una derrota como local frente al Villa. Con apenas 6 puntos y en el puesto 17, necesita sumar de visitante para empezar a despegarse de una zona que no quiere volver a mirar.
El historial entre Chelsea y Tottenham
El historial entre ambos es amplio: 165 partidos jugados, con ventaja clara para el Chelsea, que ganó 76 por 51 del Tottenham y 39 empates en el medio. También en la cuenta de goles el local histórico saca diferencia, con 257 contra 222.
En los cruces más recientes hubo paridad. El último antecedente terminó con triunfo de Tottenham por 2-1 jugando en Stamford Bridge, aunque en el encuentro previo, disputado en la misma cancha, el Chelsea se había quedado con el triunfo por el mismo marcador.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|01/08/2026
|Chelsea vs. Tottenham
|1-2
|Sydney Super Cup
|19/05/2026
|Chelsea vs. Tottenham
|2-1
|Premier League
|01/11/2025
|Tottenham vs. Chelsea
|0-1
|Premier League
|03/04/2025
|Chelsea vs. Tottenham
|1-0
|Premier League
|08/12/2024
|Tottenham vs. Chelsea
|3-4
|Premier League
|02/05/2024
|Chelsea vs. Tottenham
|2-0
|Premier League
|06/11/2023
|Tottenham vs. Chelsea
|1-4
|Premier League
|26/02/2023
|Tottenham vs. Chelsea
|2-0
|Premier League
|14/08/2022
|Chelsea vs. Tottenham
|2-2
|Premier League
|23/01/2022
|Chelsea vs. Tottenham
|2-0
|Premier League
Horario del partido
- México (CDMX): 10:30 hs
- Estados Unidos (ET): 12:30 hs
- Estados Unidos (PT): 09:30 hs
- Argentina: 13:30 hs
- Colombia: 11:30 hs
- Perú: 11:30 hs
- Chile: 13:30 hs
- España: 18:30 hs
Por dónde ver el partido
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, Telemundo, NBCSN, Telemundo Deportes En Vivo
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Aston Villa vs. Man City
|Sábado 24 de octubre
|05:30
|08:30
|13:30
|Coventry vs. Fulham
|Sábado 24 de octubre
|08:00
|11:00
|16:00
|Arsenal vs. Everton
|Sábado 24 de octubre
|08:00
|11:00
|16:00
|Liverpool vs. Brighton
|Domingo 25 de octubre
|08:00
|11:00
|15:00
|Manchester United vs. Bournemouth
|Domingo 25 de octubre
|08:00
|11:00
|15:00
|Hull vs. Brentford
|Domingo 25 de octubre
|08:00
|11:00
|15:00
|Crystal Palace vs. Newcastle
|Domingo 25 de octubre
|08:00
|11:00
|15:00
|Sunderland vs. Leeds
|Domingo 25 de octubre
|10:30
|13:30
|17:30
En síntesis
- Chelsea y Tottenham se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 8 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Fubo, Peacock, Telemundo, NBCSN y Telemundo Deportes En Vivo.
- Chelsea suma 13 puntos en el torneo.
- Tottenham suma 6 puntos en el torneo.