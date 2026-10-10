Dónde ver EN VIVO Hull vs. Everton por la jornada 6 de la Premier League: TV y streaming online

Hull y Everton se enfrentan este domingo 11 de octubre, por la jornada 6 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

El domingo 11 de octubre se mide el Hull con el Everton por la sexta fecha de la Premier League, en un cruce entre dos equipos que vienen de rachas opuestas en las últimas semanas.

Ninguno de los dos pelea arriba todavía, pero sumar de visitante o de local en esta altura del campeonato empieza a pesar en la tabla. El Everton llega como favorito y necesita confirmar que su repunte reciente no fue casualidad.

Horario del partido

México (CDMX): 07:00 hs

07:00 hs Estados Unidos (ET): 09:00 hs

09:00 hs Estados Unidos (PT): 06:00 hs

06:00 hs Argentina: 10:00 hs

10:00 hs Colombia: 08:00 hs

08:00 hs Perú: 08:00 hs

08:00 hs Chile: 10:00 hs

10:00 hs España: 15:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El Hull está décimo con 8 puntos en cinco partidos y todavía no logra encontrar continuidad: cayó 1-2 ante Newcastle en su última presentación, después de un empate 2-2 con Chelsea y una derrota contra Sunderland. Los números muestran a un equipo que compite pero que le cuesta cerrar los partidos, sobre todo cuando juega de visitante.

El Everton, en cambio, llega con mejor ánimo. Ganó sus últimos dos partidos como local, 1-0 ante Ipswich y 1-0 ante Wolves, después de un empate sin goles frente al Spurs. Con 9 puntos y el octavo puesto, el equipo viene de a poco acomodando resultados y quiere estirar la racha lejos de su estadio.

Publicidad

El historial entre Hull y Everton

El historial favorece claramente al Everton: de los 12 enfrentamientos entre ambos, se quedó con 7 victorias, mientras que el Hull solo pudo ganar 2 y hubo 3 empates. La diferencia de gol también es contundente, 29 a 14 a favor del conjunto de Merseyside.

El antecedente más reciente fue en enero de 2022, cuando el Hull cayó 2-3 ante el Everton. Antes de eso, el historial muestra varias goleadas abultadas, como el 5-1 en 2010 o el 0-4 en 2009, que refuerzan la superioridad histórica del Everton en este cruce.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 08/01/2022 Hull vs. Everton 2-3 FA Cup 18/03/2017 Everton vs. Hull 4-0 Premier League 30/12/2016 Hull vs. Everton 2-2 Premier League 01/01/2015 Hull vs. Everton 2-0 Premier League 03/12/2014 Everton vs. Hull 1-1 Premier League 11/05/2014 Hull vs. Everton 0-2 Premier League 19/10/2013 Everton vs. Hull 2-1 Premier League 07/03/2010 Everton vs. Hull 5-1 Premier League 25/11/2009 Hull vs. Everton 3-2 Premier League 23/09/2009 Hull vs. Everton 0-4 League Cup

Publicidad

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Manchester United vs. Tottenham Sábado 10 de octubre 10:30 13:30 18:30 Crystal Palace vs. Nottingham Forest Domingo 11 de octubre 07:00 10:00 15:00 Liverpool vs. Man City Domingo 11 de octubre 09:30 12:30 17:30 Coventry vs. Newcastle Lunes 12 de octubre 13:00 16:00 21:00

En síntesis

Hull y Everton se enfrentan este domingo 11 de octubre por la jornada 6 de la Premier League.

se enfrentan este domingo 11 de octubre por la jornada 6 de la Premier League. El partido se transmitirá por TNT Sports y Max Mexico .

y . Hull suma 8 puntos en el torneo.

suma 8 puntos en el torneo. Everton suma 9 puntos en el torneo.