Dónde ver EN VIVO Hull vs. Everton por la jornada 6 de la Premier League: TV y streaming online

El domingo 11 de octubre se mide el Hull con el Everton por la sexta fecha de la Premier League, en un cruce entre dos equipos que vienen de rachas opuestas en las últimas semanas.
Ninguno de los dos pelea arriba todavía, pero sumar de visitante o de local en esta altura del campeonato empieza a pesar en la tabla. El Everton llega como favorito y necesita confirmar que su repunte reciente no fue casualidad.
Horario del partido
- México (CDMX): 07:00 hs
- Estados Unidos (ET): 09:00 hs
- Estados Unidos (PT): 06:00 hs
- Argentina: 10:00 hs
- Colombia: 08:00 hs
- Perú: 08:00 hs
- Chile: 10:00 hs
- España: 15:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: TNT Sports, Max Mexico
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+
La actualidad de ambos equipos
El Hull está décimo con 8 puntos en cinco partidos y todavía no logra encontrar continuidad: cayó 1-2 ante Newcastle en su última presentación, después de un empate 2-2 con Chelsea y una derrota contra Sunderland. Los números muestran a un equipo que compite pero que le cuesta cerrar los partidos, sobre todo cuando juega de visitante.
El Everton, en cambio, llega con mejor ánimo. Ganó sus últimos dos partidos como local, 1-0 ante Ipswich y 1-0 ante Wolves, después de un empate sin goles frente al Spurs. Con 9 puntos y el octavo puesto, el equipo viene de a poco acomodando resultados y quiere estirar la racha lejos de su estadio.
El historial entre Hull y Everton
El historial favorece claramente al Everton: de los 12 enfrentamientos entre ambos, se quedó con 7 victorias, mientras que el Hull solo pudo ganar 2 y hubo 3 empates. La diferencia de gol también es contundente, 29 a 14 a favor del conjunto de Merseyside.
El antecedente más reciente fue en enero de 2022, cuando el Hull cayó 2-3 ante el Everton. Antes de eso, el historial muestra varias goleadas abultadas, como el 5-1 en 2010 o el 0-4 en 2009, que refuerzan la superioridad histórica del Everton en este cruce.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|08/01/2022
|Hull vs. Everton
|2-3
|FA Cup
|18/03/2017
|Everton vs. Hull
|4-0
|Premier League
|30/12/2016
|Hull vs. Everton
|2-2
|Premier League
|01/01/2015
|Hull vs. Everton
|2-0
|Premier League
|03/12/2014
|Everton vs. Hull
|1-1
|Premier League
|11/05/2014
|Hull vs. Everton
|0-2
|Premier League
|19/10/2013
|Everton vs. Hull
|2-1
|Premier League
|07/03/2010
|Everton vs. Hull
|5-1
|Premier League
|25/11/2009
|Hull vs. Everton
|3-2
|Premier League
|23/09/2009
|Hull vs. Everton
|0-4
|League Cup
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Manchester United vs. Tottenham
|Sábado 10 de octubre
|10:30
|13:30
|18:30
|Crystal Palace vs. Nottingham Forest
|Domingo 11 de octubre
|07:00
|10:00
|15:00
|Liverpool vs. Man City
|Domingo 11 de octubre
|09:30
|12:30
|17:30
|Coventry vs. Newcastle
|Lunes 12 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Hull y Everton se enfrentan este domingo 11 de octubre por la jornada 6 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por TNT Sports y Max Mexico.
- Hull suma 8 puntos en el torneo.
- Everton suma 9 puntos en el torneo.