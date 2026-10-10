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Dónde ver EN VIVO Hull vs. Everton por la jornada 6 de la Premier League: TV y streaming online

Hull y Everton se enfrentan este domingo 11 de octubre, por la jornada 6 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Hull vs. Everton, Premier League
Hull vs. Everton, Premier League

El domingo 11 de octubre se mide el Hull con el Everton por la sexta fecha de la Premier League, en un cruce entre dos equipos que vienen de rachas opuestas en las últimas semanas.

Ninguno de los dos pelea arriba todavía, pero sumar de visitante o de local en esta altura del campeonato empieza a pesar en la tabla. El Everton llega como favorito y necesita confirmar que su repunte reciente no fue casualidad.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 07:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 09:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 06:00 hs
  • Argentina: 10:00 hs
  • Colombia: 08:00 hs
  • Perú: 08:00 hs
  • Chile: 10:00 hs
  • España: 15:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El Hull está décimo con 8 puntos en cinco partidos y todavía no logra encontrar continuidad: cayó 1-2 ante Newcastle en su última presentación, después de un empate 2-2 con Chelsea y una derrota contra Sunderland. Los números muestran a un equipo que compite pero que le cuesta cerrar los partidos, sobre todo cuando juega de visitante.

El Everton, en cambio, llega con mejor ánimo. Ganó sus últimos dos partidos como local, 1-0 ante Ipswich y 1-0 ante Wolves, después de un empate sin goles frente al Spurs. Con 9 puntos y el octavo puesto, el equipo viene de a poco acomodando resultados y quiere estirar la racha lejos de su estadio.

El historial entre Hull y Everton

El historial favorece claramente al Everton: de los 12 enfrentamientos entre ambos, se quedó con 7 victorias, mientras que el Hull solo pudo ganar 2 y hubo 3 empates. La diferencia de gol también es contundente, 29 a 14 a favor del conjunto de Merseyside.

El antecedente más reciente fue en enero de 2022, cuando el Hull cayó 2-3 ante el Everton. Antes de eso, el historial muestra varias goleadas abultadas, como el 5-1 en 2010 o el 0-4 en 2009, que refuerzan la superioridad histórica del Everton en este cruce.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
08/01/2022Hull vs. Everton2-3FA Cup
18/03/2017Everton vs. Hull4-0Premier League
30/12/2016Hull vs. Everton2-2Premier League
01/01/2015Hull vs. Everton2-0Premier League
03/12/2014Everton vs. Hull1-1Premier League
11/05/2014Hull vs. Everton0-2Premier League
19/10/2013Everton vs. Hull2-1Premier League
07/03/2010Everton vs. Hull5-1Premier League
25/11/2009Hull vs. Everton3-2Premier League
23/09/2009Hull vs. Everton0-4League Cup

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Manchester United vs. TottenhamSábado 10 de octubre10:3013:3018:30
Crystal Palace vs. Nottingham ForestDomingo 11 de octubre07:0010:0015:00
Liverpool vs. Man CityDomingo 11 de octubre09:3012:3017:30
Coventry vs. NewcastleLunes 12 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Hull y Everton se enfrentan este domingo 11 de octubre por la jornada 6 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por TNT Sports y Max Mexico.
  • Hull suma 8 puntos en el torneo.
  • Everton suma 9 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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