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Dónde ver EN VIVO Ipswich Town vs. Nottingham Forest por la jornada 8 de la Premier League: TV y streaming online

Ipswich Town y Nottingham Forest se enfrentan este viernes 23 de octubre, por la jornada 8 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Ipswich Town vs. Nottingham, Premier League
Ipswich Town vs. Nottingham, Premier League

Ipswich Town recibe a Nottingham Forest este viernes 23 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro corresponde a la jornada 8 de la Premier League.

La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.

La actualidad de ambos equipos

Ipswich Town viene de perder 2-3 como visitante ante Man City. El equipo ocupa el puesto 10 con 9 puntos. Antes ganó 2-1 como local ante Fulham.

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Nottingham Forest perdió 0-1 como local ante Arsenal en la fecha anterior. Nottingham Forest está 19° en la tabla con 5 puntos. Antes perdió 1-3 como visitante ante Palace.

El historial entre Ipswich Town y Nottingham Forest

Ipswich Town y Nottingham Forest se enfrentaron 71 veces en los últimos años: 20 triunfos de Ipswich Town, 34 de Nottingham Forest y 18 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
15/03/2025Ipswich Town vs. Nottingham Forest2-4Premier League
03/03/2025Nottingham Forest vs. Ipswich Town1-1FA Cup
30/11/2024Nottingham Forest vs. Ipswich Town1-0Premier League
16/03/2019Ipswich Town vs. Nottingham Forest1-1Championship
01/12/2018Nottingham Forest vs. Ipswich Town2-0Championship
14/04/2018Nottingham Forest vs. Ipswich Town2-1Championship
02/12/2017Ipswich Town vs. Nottingham Forest4-2Championship
07/05/2017Nottingham Forest vs. Ipswich Town3-0Championship
19/11/2016Ipswich Town vs. Nottingham Forest0-2Championship
05/03/2016Ipswich Town vs. Nottingham Forest1-0Championship

Horario del partido

  • México (CDMX): 13:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 15:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 12:00 hs
  • Argentina: 16:00 hs
  • Colombia: 14:00 hs
  • Perú: 14:00 hs
  • Chile: 16:00 hs
  • España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Aston Villa vs. Man CitySábado 24 de octubre05:3008:3013:30
Coventry vs. FulhamSábado 24 de octubre08:0011:0016:00
Arsenal vs. EvertonSábado 24 de octubre08:0011:0016:00
Chelsea vs. TottenhamSábado 24 de octubre10:3013:3018:30
Liverpool vs. BrightonDomingo 25 de octubre08:0011:0015:00
Manchester United vs. BournemouthDomingo 25 de octubre08:0011:0015:00
Hull vs. BrentfordDomingo 25 de octubre08:0011:0015:00
Crystal Palace vs. NewcastleDomingo 25 de octubre08:0011:0015:00
Sunderland vs. LeedsDomingo 25 de octubre10:3013:3017:30

En síntesis

  • Ipswich Town y Nottingham Forest se enfrentan este viernes 23 de octubre por la jornada 8 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por USA Network.
  • Ipswich Town suma 9 puntos en el torneo.
  • Nottingham Forest suma 5 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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