Dónde ver EN VIVO Ipswich Town vs. Nottingham Forest por la jornada 8 de la Premier League: TV y streaming online

Ipswich Town recibe a Nottingham Forest este viernes 23 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro corresponde a la jornada 8 de la Premier League.
La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.
La actualidad de ambos equipos
Ipswich Town viene de perder 2-3 como visitante ante Man City. El equipo ocupa el puesto 10 con 9 puntos. Antes ganó 2-1 como local ante Fulham.
Nottingham Forest perdió 0-1 como local ante Arsenal en la fecha anterior. Nottingham Forest está 19° en la tabla con 5 puntos. Antes perdió 1-3 como visitante ante Palace.
El historial entre Ipswich Town y Nottingham Forest
Ipswich Town y Nottingham Forest se enfrentaron 71 veces en los últimos años: 20 triunfos de Ipswich Town, 34 de Nottingham Forest y 18 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|15/03/2025
|Ipswich Town vs. Nottingham Forest
|2-4
|Premier League
|03/03/2025
|Nottingham Forest vs. Ipswich Town
|1-1
|FA Cup
|30/11/2024
|Nottingham Forest vs. Ipswich Town
|1-0
|Premier League
|16/03/2019
|Ipswich Town vs. Nottingham Forest
|1-1
|Championship
|01/12/2018
|Nottingham Forest vs. Ipswich Town
|2-0
|Championship
|14/04/2018
|Nottingham Forest vs. Ipswich Town
|2-1
|Championship
|02/12/2017
|Ipswich Town vs. Nottingham Forest
|4-2
|Championship
|07/05/2017
|Nottingham Forest vs. Ipswich Town
|3-0
|Championship
|19/11/2016
|Ipswich Town vs. Nottingham Forest
|0-2
|Championship
|05/03/2016
|Ipswich Town vs. Nottingham Forest
|1-0
|Championship
Horario del partido
- México (CDMX): 13:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 16:00 hs
- Colombia: 14:00 hs
- Perú: 14:00 hs
- Chile: 16:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- Estados Unidos: USA Network
- Argentina: ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Aston Villa vs. Man City
|Sábado 24 de octubre
|05:30
|08:30
|13:30
|Coventry vs. Fulham
|Sábado 24 de octubre
|08:00
|11:00
|16:00
|Arsenal vs. Everton
|Sábado 24 de octubre
|08:00
|11:00
|16:00
|Chelsea vs. Tottenham
|Sábado 24 de octubre
|10:30
|13:30
|18:30
|Liverpool vs. Brighton
|Domingo 25 de octubre
|08:00
|11:00
|15:00
|Manchester United vs. Bournemouth
|Domingo 25 de octubre
|08:00
|11:00
|15:00
|Hull vs. Brentford
|Domingo 25 de octubre
|08:00
|11:00
|15:00
|Crystal Palace vs. Newcastle
|Domingo 25 de octubre
|08:00
|11:00
|15:00
|Sunderland vs. Leeds
|Domingo 25 de octubre
|10:30
|13:30
|17:30
En síntesis
- Ipswich Town y Nottingham Forest se enfrentan este viernes 23 de octubre por la jornada 8 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por USA Network.
- Ipswich Town suma 9 puntos en el torneo.
- Nottingham Forest suma 5 puntos en el torneo.