Dónde ver EN VIVO Leeds vs. Manchester United por la jornada 7 de la Premier League: TV y streaming online

Leeds recibe a Manchester United este domingo 18 de octubre desde las 07:00 de México, 10:00 de Argentina, 15:00 de España. El encuentro corresponde a la jornada 7 de la Premier League.
La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.
La actualidad de ambos equipos
Leeds perdió 1-2 como visitante ante Arsenal en la fecha anterior. Leeds está 8° en la tabla con 9 puntos. Antes empató 0-0 como local ante Palace.
En su último compromiso, Manchester United perdió 0-2 como visitante ante Atlético. El conjunto marcha 14° con 6 puntos. Antes empató 1-1 como local ante Spurs.
El historial entre Leeds y Manchester United
Leeds y Manchester United se enfrentaron 100 veces en los últimos años: 24 triunfos de Leeds, 42 de Manchester United y 35 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|12/08/2026
|Manchester United vs. Leeds
|1-1
|Club Friendlies
|13/04/2026
|Manchester United vs. Leeds
|1-2
|Premier League
|04/01/2026
|Leeds vs. Manchester United
|1-1
|Premier League
|19/07/2025
|Manchester United vs. Leeds
|0-0
|Club Friendlies
|12/07/2023
|Manchester United vs. Leeds
|2-0
|Club Friendlies
|12/02/2023
|Leeds vs. Manchester United
|0-2
|Premier League
|08/02/2023
|Manchester United vs. Leeds
|2-2
|Premier League
|20/02/2022
|Leeds vs. Manchester United
|2-4
|Premier League
|14/08/2021
|Manchester United vs. Leeds
|5-1
|Premier League
|25/04/2021
|Leeds vs. Manchester United
|0-0
|Premier League
Horario del partido
- México (CDMX): 07:00 hs
- Estados Unidos (ET): 09:00 hs
- Estados Unidos (PT): 06:00 hs
- Argentina: 10:00 hs
- Colombia: 08:00 hs
- Perú: 08:00 hs
- Chile: 10:00 hs
- España: 15:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One, FOX+
- Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Brighton vs. Crystal Palace
|Domingo 18 de octubre
|07:00
|10:00
|15:00
|Bournemouth vs. Sunderland
|Domingo 18 de octubre
|07:00
|10:00
|15:00
|Nottingham Forest vs. Arsenal
|Domingo 18 de octubre
|09:30
|12:30
|17:30
|Tottenham vs. Coventry
|Lunes 19 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Leeds y Manchester United se enfrentan este domingo 18 de octubre por la jornada 7 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por FOX One y FOX+.
- Leeds suma 9 puntos en el torneo.
- Manchester United suma 6 puntos en el torneo.