Dónde ver EN VIVO Leeds vs. Manchester United por la jornada 7 de la Premier League: TV y streaming online

Leeds y Manchester United se enfrentan este domingo 18 de octubre, por la jornada 7 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Leeds recibe a Manchester United este domingo 18 de octubre desde las 07:00 de México, 10:00 de Argentina, 15:00 de España. El encuentro corresponde a la jornada 7 de la Premier League.

La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.

La actualidad de ambos equipos

Leeds perdió 1-2 como visitante ante Arsenal en la fecha anterior. Leeds está 8° en la tabla con 9 puntos. Antes empató 0-0 como local ante Palace.

En su último compromiso, Manchester United perdió 0-2 como visitante ante Atlético. El conjunto marcha 14° con 6 puntos. Antes empató 1-1 como local ante Spurs.

El historial entre Leeds y Manchester United

Leeds y Manchester United se enfrentaron 100 veces en los últimos años: 24 triunfos de Leeds, 42 de Manchester United y 35 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 12/08/2026 Manchester United vs. Leeds 1-1 Club Friendlies 13/04/2026 Manchester United vs. Leeds 1-2 Premier League 04/01/2026 Leeds vs. Manchester United 1-1 Premier League 19/07/2025 Manchester United vs. Leeds 0-0 Club Friendlies 12/07/2023 Manchester United vs. Leeds 2-0 Club Friendlies 12/02/2023 Leeds vs. Manchester United 0-2 Premier League 08/02/2023 Manchester United vs. Leeds 2-2 Premier League 20/02/2022 Leeds vs. Manchester United 2-4 Premier League 14/08/2021 Manchester United vs. Leeds 5-1 Premier League 25/04/2021 Leeds vs. Manchester United 0-0 Premier League

Horario del partido

México (CDMX): 07:00 hs

07:00 hs Estados Unidos (ET): 09:00 hs

09:00 hs Estados Unidos (PT): 06:00 hs

06:00 hs Argentina: 10:00 hs

10:00 hs Colombia: 08:00 hs

08:00 hs Perú: 08:00 hs

08:00 hs Chile: 10:00 hs

10:00 hs España: 15:00 hs

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Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Brighton vs. Crystal Palace Domingo 18 de octubre 07:00 10:00 15:00 Bournemouth vs. Sunderland Domingo 18 de octubre 07:00 10:00 15:00 Nottingham Forest vs. Arsenal Domingo 18 de octubre 09:30 12:30 17:30 Tottenham vs. Coventry Lunes 19 de octubre 13:00 16:00 21:00

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En síntesis