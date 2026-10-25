Dónde ver EN VIVO Manchester United vs. Bournemouth por la jornada 8 de la Premier League: TV y streaming online

Manchester United recibe a Bournemouth este domingo 25 de octubre desde las 08:00 de México, 11:00 de Argentina, 15:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Premier League, se disputará en el Estadio Old Trafford. Hay partidos que sirven para cortar una racha, y este es justo el tipo de rival que Manchester United necesita enfrente. Bournemouth llega en levante total y con hambre de seguir sorprendiendo en la tabla.
El local necesita puntos para empezar a despegar de la zona media baja, mientras que una visita incómoda como Bournemouth puede meterse entre los puestos europeos si sostiene su nivel.
La actualidad de ambos equipos
Manchester United no encuentra el funcionamiento. Viene de perder 1-4 ante Como, empatar 1-1 con Leeds y caer 0-2 frente al Atlético, una seguidilla que lo dejó 15° con apenas 7 puntos en 7 fechas. El equipo necesita reaccionar de local, donde suele sentirse más cómodo, para no seguir alejándose de los puestos de arriba.
Bournemouth atraviesa el mejor momento de su temporada. Encadenó tres triunfos al hilo, 3-0 a Milan, 2-0 a Sunderland y 3-0 a Sturm, y llega a Old Trafford con la confianza por las nubes pese a estar 17° en la tabla. La diferencia entre el funcionamiento actual y la posición que ocupa habla de un equipo que recién empieza a mostrar su mejor versión.
El historial entre Manchester United y Bournemouth
El historial entre ambos tiene 19 antecedentes y una ventaja clara para Manchester United, que ganó 10 veces por 4 de Bournemouth, con 5 empates en el medio. Sin embargo, los enfrentamientos recientes vienen mucho más parejos: hubo un 4-4 en 2025, un 2-2 más reciente y hasta una goleada 0-3 a favor del Bournemouth hace un par de temporadas. La superioridad histórica del United no se traduce en los últimos cruces.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|20/03/2026
|Bournemouth vs. Manchester United
|2-2
|Premier League
|15/12/2025
|Manchester United vs. Bournemouth
|4-4
|Premier League
|31/07/2025
|Manchester United vs. Bournemouth
|4-1
|Premier League Summer Series
|27/04/2025
|Bournemouth vs. Manchester United
|1-1
|Premier League
|22/12/2024
|Manchester United vs. Bournemouth
|0-3
|Premier League
|13/04/2024
|Bournemouth vs. Manchester United
|2-2
|Premier League
|09/12/2023
|Manchester United vs. Bournemouth
|0-3
|Premier League
|20/05/2023
|Bournemouth vs. Manchester United
|0-1
|Premier League
|03/01/2023
|Manchester United vs. Bournemouth
|3-0
|Premier League
|04/07/2020
|Manchester United vs. Bournemouth
|5-2
|Premier League
Horario del partido
- México (CDMX): 08:00 hs
- Estados Unidos (ET): 10:00 hs
- Estados Unidos (PT): 07:00 hs
- Argentina: 11:00 hs
- Colombia: 09:00 hs
- Perú: 09:00 hs
- Chile: 11:00 hs
- España: 15:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: TNT Sports, Max Mexico
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- España: DAZN, DAZN2 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Liverpool vs. Brighton
|Domingo 25 de octubre
|08:00
|11:00
|15:00
|Hull vs. Brentford
|Domingo 25 de octubre
|08:00
|11:00
|15:00
|Crystal Palace vs. Newcastle
|Domingo 25 de octubre
|08:00
|11:00
|15:00
|Sunderland vs. Leeds
|Domingo 25 de octubre
|10:30
|13:30
|17:30
En síntesis
- Manchester United y Bournemouth se enfrentan este domingo 25 de octubre por la jornada 8 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por TNT Sports y Max Mexico.
- Manchester United suma 7 puntos en el torneo.
- Bournemouth suma 6 puntos tras vencer a Milan, Sunderland y Sturm.