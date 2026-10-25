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Dónde ver EN VIVO Manchester United vs. Bournemouth por la jornada 8 de la Premier League: TV y streaming online

Manchester United y Bournemouth se enfrentan este domingo 25 de octubre, en el Estadio Old Trafford, por la jornada 8 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Man U vs. Bournemouth, Premier League
Man U vs. Bournemouth, Premier League

Manchester United recibe a Bournemouth este domingo 25 de octubre desde las 08:00 de México, 11:00 de Argentina, 15:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Premier League, se disputará en el Estadio Old Trafford. Hay partidos que sirven para cortar una racha, y este es justo el tipo de rival que Manchester United necesita enfrente. Bournemouth llega en levante total y con hambre de seguir sorprendiendo en la tabla.

El local necesita puntos para empezar a despegar de la zona media baja, mientras que una visita incómoda como Bournemouth puede meterse entre los puestos europeos si sostiene su nivel.

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La actualidad de ambos equipos

Manchester United no encuentra el funcionamiento. Viene de perder 1-4 ante Como, empatar 1-1 con Leeds y caer 0-2 frente al Atlético, una seguidilla que lo dejó 15° con apenas 7 puntos en 7 fechas. El equipo necesita reaccionar de local, donde suele sentirse más cómodo, para no seguir alejándose de los puestos de arriba.

Bournemouth atraviesa el mejor momento de su temporada. Encadenó tres triunfos al hilo, 3-0 a Milan, 2-0 a Sunderland y 3-0 a Sturm, y llega a Old Trafford con la confianza por las nubes pese a estar 17° en la tabla. La diferencia entre el funcionamiento actual y la posición que ocupa habla de un equipo que recién empieza a mostrar su mejor versión.

El historial entre Manchester United y Bournemouth

El historial entre ambos tiene 19 antecedentes y una ventaja clara para Manchester United, que ganó 10 veces por 4 de Bournemouth, con 5 empates en el medio. Sin embargo, los enfrentamientos recientes vienen mucho más parejos: hubo un 4-4 en 2025, un 2-2 más reciente y hasta una goleada 0-3 a favor del Bournemouth hace un par de temporadas. La superioridad histórica del United no se traduce en los últimos cruces.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
20/03/2026Bournemouth vs. Manchester United2-2Premier League
15/12/2025Manchester United vs. Bournemouth4-4Premier League
31/07/2025Manchester United vs. Bournemouth4-1Premier League Summer Series
27/04/2025Bournemouth vs. Manchester United1-1Premier League
22/12/2024Manchester United vs. Bournemouth0-3Premier League
13/04/2024Bournemouth vs. Manchester United2-2Premier League
09/12/2023Manchester United vs. Bournemouth0-3Premier League
20/05/2023Bournemouth vs. Manchester United0-1Premier League
03/01/2023Manchester United vs. Bournemouth3-0Premier League
04/07/2020Manchester United vs. Bournemouth5-2Premier League

Horario del partido

  • México (CDMX): 08:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 10:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 07:00 hs
  • Argentina: 11:00 hs
  • Colombia: 09:00 hs
  • Perú: 09:00 hs
  • Chile: 11:00 hs
  • España: 15:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Liverpool vs. BrightonDomingo 25 de octubre08:0011:0015:00
Hull vs. BrentfordDomingo 25 de octubre08:0011:0015:00
Crystal Palace vs. NewcastleDomingo 25 de octubre08:0011:0015:00
Sunderland vs. LeedsDomingo 25 de octubre10:3013:3017:30

En síntesis

  • Manchester United y Bournemouth se enfrentan este domingo 25 de octubre por la jornada 8 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por TNT Sports y Max Mexico.
  • Manchester United suma 7 puntos en el torneo.
  • Bournemouth suma 6 puntos tras vencer a Milan, Sunderland y Sturm.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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