Dónde ver EN VIVO Manchester United vs. Bournemouth por la jornada 8 de la Premier League: TV y streaming online

Manchester United y Bournemouth se enfrentan este domingo 25 de octubre, en el Estadio Old Trafford, por la jornada 8 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Manchester United recibe a Bournemouth este domingo 25 de octubre desde las 08:00 de México, 11:00 de Argentina, 15:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Premier League, se disputará en el Estadio Old Trafford. Hay partidos que sirven para cortar una racha, y este es justo el tipo de rival que Manchester United necesita enfrente. Bournemouth llega en levante total y con hambre de seguir sorprendiendo en la tabla.

El local necesita puntos para empezar a despegar de la zona media baja, mientras que una visita incómoda como Bournemouth puede meterse entre los puestos europeos si sostiene su nivel.

La actualidad de ambos equipos

Manchester United no encuentra el funcionamiento. Viene de perder 1-4 ante Como, empatar 1-1 con Leeds y caer 0-2 frente al Atlético, una seguidilla que lo dejó 15° con apenas 7 puntos en 7 fechas. El equipo necesita reaccionar de local, donde suele sentirse más cómodo, para no seguir alejándose de los puestos de arriba.

Bournemouth atraviesa el mejor momento de su temporada. Encadenó tres triunfos al hilo, 3-0 a Milan, 2-0 a Sunderland y 3-0 a Sturm, y llega a Old Trafford con la confianza por las nubes pese a estar 17° en la tabla. La diferencia entre el funcionamiento actual y la posición que ocupa habla de un equipo que recién empieza a mostrar su mejor versión.

El historial entre Manchester United y Bournemouth

El historial entre ambos tiene 19 antecedentes y una ventaja clara para Manchester United, que ganó 10 veces por 4 de Bournemouth, con 5 empates en el medio. Sin embargo, los enfrentamientos recientes vienen mucho más parejos: hubo un 4-4 en 2025, un 2-2 más reciente y hasta una goleada 0-3 a favor del Bournemouth hace un par de temporadas. La superioridad histórica del United no se traduce en los últimos cruces.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 20/03/2026 Bournemouth vs. Manchester United 2-2 Premier League 15/12/2025 Manchester United vs. Bournemouth 4-4 Premier League 31/07/2025 Manchester United vs. Bournemouth 4-1 Premier League Summer Series 27/04/2025 Bournemouth vs. Manchester United 1-1 Premier League 22/12/2024 Manchester United vs. Bournemouth 0-3 Premier League 13/04/2024 Bournemouth vs. Manchester United 2-2 Premier League 09/12/2023 Manchester United vs. Bournemouth 0-3 Premier League 20/05/2023 Bournemouth vs. Manchester United 0-1 Premier League 03/01/2023 Manchester United vs. Bournemouth 3-0 Premier League 04/07/2020 Manchester United vs. Bournemouth 5-2 Premier League

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Horario del partido

México (CDMX): 08:00 hs

08:00 hs Estados Unidos (ET): 10:00 hs

10:00 hs Estados Unidos (PT): 07:00 hs

07:00 hs Argentina: 11:00 hs

11:00 hs Colombia: 09:00 hs

09:00 hs Perú: 09:00 hs

09:00 hs Chile: 11:00 hs

11:00 hs España: 15:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Liverpool vs. Brighton Domingo 25 de octubre 08:00 11:00 15:00 Hull vs. Brentford Domingo 25 de octubre 08:00 11:00 15:00 Crystal Palace vs. Newcastle Domingo 25 de octubre 08:00 11:00 15:00 Sunderland vs. Leeds Domingo 25 de octubre 10:30 13:30 17:30

En síntesis