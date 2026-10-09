Dónde ver EN VIVO Sunderland vs. Brighton por la jornada 6 de la Premier League: TV y streaming online

Sunderland y Brighton se enfrentan este sábado 10 de octubre, por la jornada 6 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

El sábado 10 de octubre la Premier League tiene un cruce que mide dos realidades opuestas: Brighton llega lanzado y Sunderland necesita cortar una racha que lo tiene complicado.

Son apenas cinco fechas de competencia pero la tabla ya empieza a marcar distancias, y una victoria de los locales serviría para meterse de nuevo en la pelea por la mitad de arriba.

Horario del partido

México (CDMX): 08:00 hs

08:00 hs Estados Unidos (ET): 10:00 hs

10:00 hs Estados Unidos (PT): 07:00 hs

07:00 hs Argentina: 11:00 hs

11:00 hs Colombia: 09:00 hs

09:00 hs Perú: 09:00 hs

09:00 hs Chile: 11:00 hs

11:00 hs España: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Sunderland viene de caer 3-5 ante Manchester City, un traspié que cortó el envión que le había dado el triunfo ante AZ. Antes de eso había perdido con Arsenal, así que el equipo necesita puntos para no despegarse del promedio alto de la tabla. Con 4 unidades en cinco presentaciones, el margen de error empieza a achicarse.

Brighton, en cambio, llega como uno de los equipos del momento. Goleó 3-0 a Arsenal en su última presentación, después de ganarle a Manchester United y de un contundente 5-0 ante Coventry. Son tres victorias consecutivas que lo tienen tercero con 10 puntos, en uno de los mejores arranques de las últimas temporadas.

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El historial entre Sunderland y Brighton

El historial entre ambos tiene una diferencia marcada a favor de Brighton, que ganó 7 de los 11 enfrentamientos disputados, contra apenas 2 victorias de Sunderland y 2 empates. En goles también manda el visitante, con 14 convertidos frente a los 12 de Sunderland.

Los duelos más recientes confirman esa tendencia: en el último cruce, jugado en 2026, Sunderland cayó 0-1 como local, y el anterior había terminado 0-0. Hace tiempo que Sunderland no logra sacarle ventaja a este rival.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 14/03/2026 Sunderland vs. Brighton 0-1 Premier League 20/12/2025 Brighton vs. Sunderland 0-0 Premier League 23/08/2011 Brighton vs. Sunderland 1-0 League Cup 19/02/2005 Brighton vs. Sunderland 2-1 Championship 30/10/2004 Sunderland vs. Brighton 2-0 Championship 19/04/1983 Sunderland vs. Brighton 1-1 Premier League 11/09/1982 Brighton vs. Sunderland 3-2 Premier League 01/05/1982 Sunderland vs. Brighton 3-0 Premier League 05/12/1981 Brighton vs. Sunderland 2-1 Premier League 25/04/1981 Sunderland vs. Brighton 1-2 Premier League

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Arsenal vs. Leeds Sábado 10 de octubre 05:30 08:30 13:30 Ipswich Town vs. Fulham Sábado 10 de octubre 08:00 11:00 16:00 Chelsea vs. Bournemouth Sábado 10 de octubre 08:00 11:00 16:00 Aston Villa vs. Brentford Sábado 10 de octubre 08:00 11:00 16:00 Manchester United vs. Tottenham Sábado 10 de octubre 10:30 13:30 18:30 Hull vs. Everton Domingo 11 de octubre 07:00 10:00 15:00 Crystal Palace vs. Nottingham Forest Domingo 11 de octubre 07:00 10:00 15:00 Liverpool vs. Man City Domingo 11 de octubre 09:30 12:30 17:30 Coventry vs. Newcastle Lunes 12 de octubre 13:00 16:00 21:00

En síntesis

Sunderland y Brighton se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 6 de la Premier League.

se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 6 de la Premier League. El partido se transmitirá por TNT Sports y Max Mexico .

y . Sunderland suma 4 puntos en el torneo.

suma 4 puntos en el torneo. Brighton suma 10 puntos tras vencer a Arsenal, Man Utd y Coventry.