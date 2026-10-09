Dónde ver EN VIVO Sunderland vs. Brighton por la jornada 6 de la Premier League: TV y streaming online

El sábado 10 de octubre la Premier League tiene un cruce que mide dos realidades opuestas: Brighton llega lanzado y Sunderland necesita cortar una racha que lo tiene complicado.
Son apenas cinco fechas de competencia pero la tabla ya empieza a marcar distancias, y una victoria de los locales serviría para meterse de nuevo en la pelea por la mitad de arriba.
Horario del partido
- México (CDMX): 08:00 hs
- Estados Unidos (ET): 10:00 hs
- Estados Unidos (PT): 07:00 hs
- Argentina: 11:00 hs
- Colombia: 09:00 hs
- Perú: 09:00 hs
- Chile: 11:00 hs
- España: 16:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: TNT Sports, Max Mexico
- Estados Unidos: Peacock, NBCSN
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
La actualidad de ambos equipos
Sunderland viene de caer 3-5 ante Manchester City, un traspié que cortó el envión que le había dado el triunfo ante AZ. Antes de eso había perdido con Arsenal, así que el equipo necesita puntos para no despegarse del promedio alto de la tabla. Con 4 unidades en cinco presentaciones, el margen de error empieza a achicarse.
Brighton, en cambio, llega como uno de los equipos del momento. Goleó 3-0 a Arsenal en su última presentación, después de ganarle a Manchester United y de un contundente 5-0 ante Coventry. Son tres victorias consecutivas que lo tienen tercero con 10 puntos, en uno de los mejores arranques de las últimas temporadas.
El historial entre Sunderland y Brighton
El historial entre ambos tiene una diferencia marcada a favor de Brighton, que ganó 7 de los 11 enfrentamientos disputados, contra apenas 2 victorias de Sunderland y 2 empates. En goles también manda el visitante, con 14 convertidos frente a los 12 de Sunderland.
Los duelos más recientes confirman esa tendencia: en el último cruce, jugado en 2026, Sunderland cayó 0-1 como local, y el anterior había terminado 0-0. Hace tiempo que Sunderland no logra sacarle ventaja a este rival.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|14/03/2026
|Sunderland vs. Brighton
|0-1
|Premier League
|20/12/2025
|Brighton vs. Sunderland
|0-0
|Premier League
|23/08/2011
|Brighton vs. Sunderland
|1-0
|League Cup
|19/02/2005
|Brighton vs. Sunderland
|2-1
|Championship
|30/10/2004
|Sunderland vs. Brighton
|2-0
|Championship
|19/04/1983
|Sunderland vs. Brighton
|1-1
|Premier League
|11/09/1982
|Brighton vs. Sunderland
|3-2
|Premier League
|01/05/1982
|Sunderland vs. Brighton
|3-0
|Premier League
|05/12/1981
|Brighton vs. Sunderland
|2-1
|Premier League
|25/04/1981
|Sunderland vs. Brighton
|1-2
|Premier League
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Arsenal vs. Leeds
|Sábado 10 de octubre
|05:30
|08:30
|13:30
|Ipswich Town vs. Fulham
|Sábado 10 de octubre
|08:00
|11:00
|16:00
|Chelsea vs. Bournemouth
|Sábado 10 de octubre
|08:00
|11:00
|16:00
|Aston Villa vs. Brentford
|Sábado 10 de octubre
|08:00
|11:00
|16:00
|Manchester United vs. Tottenham
|Sábado 10 de octubre
|10:30
|13:30
|18:30
|Hull vs. Everton
|Domingo 11 de octubre
|07:00
|10:00
|15:00
|Crystal Palace vs. Nottingham Forest
|Domingo 11 de octubre
|07:00
|10:00
|15:00
|Liverpool vs. Man City
|Domingo 11 de octubre
|09:30
|12:30
|17:30
|Coventry vs. Newcastle
|Lunes 12 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Sunderland y Brighton se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 6 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por TNT Sports y Max Mexico.
- Sunderland suma 4 puntos en el torneo.
- Brighton suma 10 puntos tras vencer a Arsenal, Man Utd y Coventry.