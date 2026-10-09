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Dónde ver EN VIVO Sunderland vs. Brighton por la jornada 6 de la Premier League: TV y streaming online

Sunderland y Brighton se enfrentan este sábado 10 de octubre, por la jornada 6 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Sunderland vs. Albion, Premier League
Sunderland vs. Albion, Premier League

El sábado 10 de octubre la Premier League tiene un cruce que mide dos realidades opuestas: Brighton llega lanzado y Sunderland necesita cortar una racha que lo tiene complicado.

Son apenas cinco fechas de competencia pero la tabla ya empieza a marcar distancias, y una victoria de los locales serviría para meterse de nuevo en la pelea por la mitad de arriba.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 08:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 10:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 07:00 hs
  • Argentina: 11:00 hs
  • Colombia: 09:00 hs
  • Perú: 09:00 hs
  • Chile: 11:00 hs
  • España: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Sunderland viene de caer 3-5 ante Manchester City, un traspié que cortó el envión que le había dado el triunfo ante AZ. Antes de eso había perdido con Arsenal, así que el equipo necesita puntos para no despegarse del promedio alto de la tabla. Con 4 unidades en cinco presentaciones, el margen de error empieza a achicarse.

Brighton, en cambio, llega como uno de los equipos del momento. Goleó 3-0 a Arsenal en su última presentación, después de ganarle a Manchester United y de un contundente 5-0 ante Coventry. Son tres victorias consecutivas que lo tienen tercero con 10 puntos, en uno de los mejores arranques de las últimas temporadas.

El historial entre Sunderland y Brighton

El historial entre ambos tiene una diferencia marcada a favor de Brighton, que ganó 7 de los 11 enfrentamientos disputados, contra apenas 2 victorias de Sunderland y 2 empates. En goles también manda el visitante, con 14 convertidos frente a los 12 de Sunderland.

Los duelos más recientes confirman esa tendencia: en el último cruce, jugado en 2026, Sunderland cayó 0-1 como local, y el anterior había terminado 0-0. Hace tiempo que Sunderland no logra sacarle ventaja a este rival.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
14/03/2026Sunderland vs. Brighton0-1Premier League
20/12/2025Brighton vs. Sunderland0-0Premier League
23/08/2011Brighton vs. Sunderland1-0League Cup
19/02/2005Brighton vs. Sunderland2-1Championship
30/10/2004Sunderland vs. Brighton2-0Championship
19/04/1983Sunderland vs. Brighton1-1Premier League
11/09/1982Brighton vs. Sunderland3-2Premier League
01/05/1982Sunderland vs. Brighton3-0Premier League
05/12/1981Brighton vs. Sunderland2-1Premier League
25/04/1981Sunderland vs. Brighton1-2Premier League

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Arsenal vs. LeedsSábado 10 de octubre05:3008:3013:30
Ipswich Town vs. FulhamSábado 10 de octubre08:0011:0016:00
Chelsea vs. BournemouthSábado 10 de octubre08:0011:0016:00
Aston Villa vs. BrentfordSábado 10 de octubre08:0011:0016:00
Manchester United vs. TottenhamSábado 10 de octubre10:3013:3018:30
Hull vs. EvertonDomingo 11 de octubre07:0010:0015:00
Crystal Palace vs. Nottingham ForestDomingo 11 de octubre07:0010:0015:00
Liverpool vs. Man CityDomingo 11 de octubre09:3012:3017:30
Coventry vs. NewcastleLunes 12 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Sunderland y Brighton se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 6 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por TNT Sports y Max Mexico.
  • Sunderland suma 4 puntos en el torneo.
  • Brighton suma 10 puntos tras vencer a Arsenal, Man Utd y Coventry.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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