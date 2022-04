Cómo VER en USA Boca Juniors vs Always Ready ONLINE por la Copa Libertadores 2022 | Horario, canal de TV, streaming y pronósticos

Boca Juniorsy Always Readyse estarán enfrentando este martes 12 de abril en La Bombonera por la Fecha 2 de la Copa Libertadores 2022 a partir de las 18:15 hs (ET), 17:15 hs (CT), 16:15 hs (MT) y 15:15 hs (PT) de los Estados Unidos. Entérate todos los detalles de este encuentro: pronóstico, fecha, hora, streaming y canal de TV para ver EN VIVO ONLINE.

Boca Juniors vs Always Ready: Seguí el MINUTO a MINUTO del partido

Boca Juniors vs Always Ready: ¿Cómo llegan a este partido?

Boca Juniors y Always Ready integran el Grupo E junto a Corinthians y Deportivo Cali. El martes 26 de abril, por la próxima jornada de la Copa Libertadores, se estarán enfrentando Corinthians vs Boca Juniors y Always Ready vs Deportivo Cali jugarán el jueves 28.

En la primera fecha el Xeneize cayó ante Deportivo Cali por 2 a 0, mientras que el conjunto boliviano derrotó a Corinthians por 2 a 0.

+ ¿Cómo ver la Copa Libertadores 2022 en Estados Unidos?

Boca Juniors vs Always Ready: ¿Cuándo y a qué hora ver EN VIVO en USA la Copa Libertadores 2022?

Este encuentro se llevará a cabo este martes 12 de abril en el La Bombonera a partir de las 18:15 hs (ET), 17:15 hs (CT), 16:15 hs (MT) y 15:15 hs (PT) de los Estados Unidos.

Día: Martes 5 de abril del 2022.

Hora en Estados Unidos: 18:15 hs (ET), 17:15 hs (CT), 16:15 hs (MT) y 15:15 hs (PT).

Lugar: La Bombonera.

Boca Juniors vs Always Ready: ¿Qué canal transmite en USA la Copa Libertadores 2022?

Estados Unidos: beIN SPORTS.

Streaming: Fanatiz.

Boca Juniors vs Always Ready: ¿Cuáles son los pronósticos?

Resultado Cuota Boca Juniors -800 Empate +750 Always Ready +2200

