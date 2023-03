Drive to Survive: El drama de la Fórmula 1 que se apoderó de Netflix

La emoción de la Fórmula 1 cada vez más atraviesa las fronteras, no solo del mundo sino digitales. Este deporte a motor tiene presencia en los 5 continentes, cada carrera emociona aún más que la anterior, a pesar de que muchos digan que el dominio de Lewis Hamilton o Max Verstappen la hace aburrida.

Netflix asumió el reto y supo que la F1 es un mercado potencial, bastante visualizado y sencillamente espectacular. Es por ello que se puso manos a la obra para preparar la serie que muestra a la Máxima Categoría del Automovilismo Mundial como nunca antes la hemos visto: Drive to Survive (Manejar para sobrevivir por sus siglas en inglés).

La serie cuenta con cinco temporadas cargadas de contenido realmente valioso para aquellos fanáticos de la serie. Aunque de nada sirve contarte exactamente de qué va exactamente, pero lo que si te podemos decir es que lleva un trabajo exhaustivo sobre el desarrollo de las temporadas actuales.

Polémica incluida

La serie no fue del agrado de todos, pues Max Verstappen no estuvo del todo contento con la imagen que mostraron sobre su persona en la segunda temporada de Drive to Survive,

Con este dato de seguro te animarás a sentarte en la comodidad de tu sillón o acostarte en tu cama para disfrutar de una gran producción acerca de un tema que apasiona a los aficionados amantes de la Fórmula 1.

Las temporadas 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 han sido emocionantes, por lo que te podemos asegurar que este aditivo no faltará en la historia mostrada en Drive to Survive Netflix.

Hay polémica, pasión, comentarios picantes, problemas, triunfo, gloria y un sinfín de emociones que tranquilamente podemos continuar describiendo para ti, pero no sería igual que experimentarlo mientras en persona, en frente del televisor.