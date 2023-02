Aaron Judge advierte si es capaz de superar en 2023 los 62 cuadrangulares que logró con New York Yankees el 2022

La pasada temporada de Major League Baseball (MLB) quedó marcada para siempre en Aaron Judge, que logró con New York Yankees alcanzar los 62 cuadrangulares en la fase regular y se consagró como el Jugador Más Valioso.

Por lo mismo, las expectativas que existen sobre lo que pueda realizar el jardinero en el 2023 son muy altas, por más que las proyecciones indiquen que no podrá igualar la cantidad de homeruns que firmó el 2022.

Aunque en el comienzo de los entrenamientos de primavera en los Yankees, lo primero que se le preguntó a Judge, nuevo capitán de los mulos, es sobre si será capaz en MLB 2023 de igualar o superar los 62 cuadrangulares logrados el año pasado, y su respuesta llamó la atención.

¿Podrá superar Judge los 62 HR's del 2022?



"Nunca se sabe. Realmente no me gusta ponerle un número. Simplemente me gusta salir y tratar de controlar lo que puedo controlar, pero nunca se sabe lo que podría pasar. Entonces, veremos alrededor de 62", partió señalando el Juez.

En ese sentido, Judge agregó que "el año pasado fue divertido perseguir la historia y tener esos momentos; pero cada vez que tocamos en Nueva York siento que estás persiguiendo la historia. Nunca es un juego de niños en el Bronx, eso es seguro. Tienes que aceptar esos desafíos".