Aaron Judge lo hace oficial: No seguirá en New York Yankees tras MLB 2022

Si bien previo al duelo que New York Yankees sostendría ante Boston Red Sox, en el comienzo para ambos equipos de la temporada 2022 en Major League Baseball (MLB), el jardinero Aaron Judge había manifestado que no entregaría detalles de su futuro, tras el juego hizo lo contrario.

Luego de la agónica victoria de los Bombarderos del Bronx por 6-5 en entradas extra, el jugador de 29 años se refirió a la multimillonaria oferta realizada por la mesa ejecutiva del equipo, liderada por el gerente general Brian Cashman, para cumplir su sueño de ser Yankee de por vida.

Fue un contrato por siete temporadas y un salario de $213.5 millones de dólares, que le convertirían a Judge en el jugador mejor pagado del actual plantel de los Yankees; sin embargo, el jardinero lo rechazó e incluso fue más allá, al anunciar públicamente cuáles serán sus próximos pasos.

Judge hace oficial su futuro en los Yankees



"Al final del año, seré agente libre. Hablaré con los 30 equipos, y los Yankees serán uno de esos equipos", aseguró el Juez, para luego aclarar sobre su estátus esta zafra que "hoy no soy agente libre. Sin importar lo qué pase, jugaré para los Yankees toda la campaña".

Consultado por el contrato ofrecido por los Yankees previo al Opening Day, Judge respondió que "no me gusta hablar de números. Quiero mantener eso privado. Creo que eso es algo que debe quedar entre mi equipo y los Yankees; pero (Brian) Cashman tiene trabajo que hacer, eso es lo que hace. No puedo controlar las cosas del otro lado".