New York Yankees afirma que no llegaron a la Serie Mundial en 2017 por 'acciones ilegales y horribles' de Houston Astros

La última vez que los New York Yankees estuvieron cerca de llegar a una Serie Mundial, y así acabar con su sequía de títulos en Major League Baseball (MLB) que va desde 2009, fue en la temporada 2017, donde cayeron en la Serie de Campeonato de la Liga Americana ante Houston Astros, a la postre campeón, en siete partidos.

Tiempo después, se daría a conocer que la franquicia de Texas utilizó un esquema para robar las señales de sus rivales durante aquella zafra, generando indignación generalizada en Grandes Ligas, y ahora una rabia acumulada en los Bombarderos del Bronx.

Así lo reconoció el gerente general de los Yankees, Brian Cashman, que en una entrevista con The Athletic, fue enfático en señalar que su equipo no llegó a aquella Serie Mundial por las trampas realizadas por los Astros ese año, donde vencieron en la definición a Los Angeles Dodgers.

La dura acusación de Yankees contra Houston Astros



"Lo único que nos detuvo a nosotros fue algo tan ilegal y horrible", partió señalando el ejecutivo de los mulos, agregando que "me ofendo cuando empiezo a escuchar que no hemos estado en la Serie Mundial desde 2009. Porque pienso, 'Bueno, creo que en realidad lo hicimos de la manera correcta'. Lo derribó, lo volvió a subir. Redactó bien, intercambió bien, desarrolló bien, firmó bien. Lo único que nos descarriló fue una circunstancia de trampa que nos despistó".

En esa línea, el directivo de los Yankees complementó que "la gente me dice 'Oh, no hemos estado en una Serie Mundial...' y yo dije: 'Sí, no creo que sea una declaración tan cierta como podría ser', porque teníamos un equipo de Serie Mundial. Y o lo logras o no".