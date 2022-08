Fernando Tatis Jr. vuelve a jugar en Ligas Menores: San Diego Padres no pone fecha para regreso en MLB 2022

Una buena y una mala noticia tiene San Diego Padres para lo que resta de la temporada 2022 en la Major League Baseball (MLB), específicamente con la situación de una de sus figuras dominicanas, Fernando Tatis Jr., quien está en la última etapa de su rehabilitación.

Tras sufrir una fractura en su muñeca izquierda previo a la presente campaña, el campocorto no ha podido estar durante la misma, y su recuperación no ha sido de la forma en que la franquicia esperaba, tardándose más de la cuenta su vuelta a la actividad.

En ese sentido, la noticia positiva para los Padres es que Tatis Jr. volvió a jugar este fin de semana, con el equipo de Ligas Menores Doble-A en San Antonio, Texas, donde se fue de 2-0 con un par de bases por bolas como bateador designado el sábado, y al día siguiente, jugó cinco entradas como campocorto mientras se iba de 3-0 en el plato.

Tatis Jr. vuelve a jugar, pero Padres toma medidas



Sin embargo, la vuelta de El Niño a los parques no significa que ya esté pronto para regresar a Grandes Ligas, de hecho, el manager Bob Melvin no se atrevió a dar una fecha exacta para su vuelta a la acción, descartando las versiones que lo daban para mediados de agosto.

"La parte que preocupa a uno es que no tuvo entrenamientos de primavera y no ha podido hacer mucho antes de esto; Realmente no había nada que pudiera hacer, más allá de poner sus piernas y su brazo a tono, así que veremos cómo va todo", indicó el estratega de Padres sobre Tatis Jr., agregando que "lo queremos ahí por el mayor tiempo posible, porque tiene un gran impacto y es uno de los mejores jugadores que hay; lo iremos monitoreando todos los días para ver cómo se siente".